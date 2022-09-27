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شركة «ميتا» تختبر ميزة التبديل بين عدة حسابات

صورة أحمدُ ولد الحسن أحمدُ ولد الحسن أرسل بريدا إلكترونيا منذ 4 ساعات

أعلنت شركة ميتا الأمريكية للتكنولوجيا، أنها طريقة جديدة لإنشاء الحسابات الجديدة والتبديل بينها على منصتي ”فيسبوك“ و“إنستغرام“ من خلال دمج خاصية مركز الحسابات في التطبيقات.

وقالت شركة ميتا ”نعلم جيدا أن العديد من الأشخاص يستخدمون تطبيقاتنا المختلفة لمتابعة اهتمامات مختلفة أو الوصول إلى جمهور أوسع أو مشاركة جوانب مختلفة عنهم مع مجموعات مختلفة من الأشخاص، لذا، نعمل على تبسيط عملية إنشاء الحسابات والملفات الشخصية والتبديل بينها“.

وأضافت لها أنها تختبر ميزة مبدل الحسابات مع عدد من المستخدمين في جميع أنحاء العالم، عبر كافة الأنظمة الأساسية، بما في ذلك أنظمة تشغيل ”iOS“ و“أندرويد“ و“الويب“، مؤكدة أنها ستوسع الميزة خلال الأشهر القليلة المقبلة.

وأشارت إلى أنه يمكن للأشخاص الجدد، إنشاء حسابات على فيسبوك أو إنستغرام، ثم استخدامها للتسجيل للحصول على حسابات إضافية، ويمكن الآن للأشخاص الذين لديهم حسابات على فيسبوك وإنستغرام، استخدام معلومات تسجيل الدخول بسهولة من أحد التطبيقات للوصول إلى الآخر، طالما أن حساباتهم مرتبطة بمركز الحسابات.

 

 

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صورة أحمدُ ولد الحسن أحمدُ ولد الحسن أرسل بريدا إلكترونيا منذ 4 ساعات

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