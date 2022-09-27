موريتانيا قلقة من استمرار الحرب في أوكرانيا

عبرت موريتانيا عن قلقها من استمرار الحرب في أوكرانيا، مطالبة الأطراف بالجلوس إلى طاولة المفاوضات من أجل التوصل إلى حل “ينهي الحرب”.

جاء ذلك على لسان وزير الشؤون الخارجية والتعاون والموريتانيين في الخارج محمد سالم ولد مرزوك، في خطاب له خلال الدورة السابعة والسبعين للجمعية العام للأمم المتحدة في نيويورك.

وقال ولد مرزوك، إن هذه الدورة، تنعقد في ظروف بالغة التعقيد على مستوى العالم، تتمثل في الحرب في أوكرانيا وجائحة كورونا، مشددا على أن هذه الأزمات التي يواجهها العالم شكلت تحديا كبيرا على كافة الأصعدة.

وأضاف وزير الخارجية، أن تداعيات هذه الأزمات كانت أكثر حدة و”خطورة” على الدول النامية بسبب “هشاشتها وضعف قدرتها على الصمود”.

وتابع الوزير: “قامت الحرب في أوكرانيا، والعالم لم يتعاف بعد من تداعيات جائحة كورونا، وتسببت في تعطيل إمدادات الغذاء والطاقة وسلاسل التوريد، مما أدى إلى ارتفاع مذهل في أسعار السلع بشكل عام”.

وطالب الوزير الموريتاني، المجتمع الدولي بتحمل مسؤوليته تجاه الدول النامية والفقيرة، ومساعدتها بشكل صريح على مواجهة التحديات التي تهدد أمنها الغذائي، داعيا إلى إلغاء المديونية الخارجية لدول القارة الأفريقية.