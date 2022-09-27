وزارة الصحة ترغب في «تعاقد محدود» مع أطباء متخصصين

أعلنت وزارة الصحة الموريتانية عن رغبتها في التعاقد، لمدة محدودة، مع أطباء موريتانيين مختصين في مجال العناية بالحالات الحرجة (العناية المركزة، الإنعاش والطوارئ).

وقالت الوزارة في إعلان نشرته اليوم الثلاثاء، أن “المترشحين الذين سيتم اختيارهم، سيتولون القيام بضبط نقل المرضى بين مختلف المرافق الصحية”.

وأضافت الوزارة أن باب استقبال الملفات سيفتح لدى مصالح مديرية المصادر البشرية يومي 29 و30 سبتمبر 2022 من الساعة 10 صباحا إلى الساعة الواحدة زوالا.

وسبق لوزارة الصحة الأسبوع الماضي أنها تستعد لاكتتاب 690 وحدة كادر طبي وشبه طبي، وأن المصالح المختصة بالوزارة بالتعاون مع وزارة المالية، تعمل على الاكتتاب المذكور، وسيشمل جميع التخصصات الطبية.

وأضافت أن هذا الاكتتاب سيسهم «بشكل كبير فى سد العجز بالمصادر البشرية الطبية وشبه الطبية بغالبيةالوحدات الصحية العمومية على كافة التراب الوطني» وفق تعبيرها.