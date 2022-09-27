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السنغال..63 مليون دولار تمويل سعودي لمشروع طريق ساحلي

صورة أحمدُ ولد الحسن أحمدُ ولد الحسن أرسل بريدا إلكترونيا منذ 19 دقيقة

وقّع الصندوق السعودي للتنمية، اليوم الثلاثاء، اتفاقية مع الحكومة السنغالية لتمويل مشروع الطريق الساحلي “دكار-سانت لويس”، بقيمة 63 مليون دولار.

وتشمل الاتفاقية، بحسب وكالة الانباء السعودية، “واس” ، الجزء الأول من المشروع “دكار- تيفاوان”، ويهدف التمويل لإنشاء طريق سريع بمسارين يبلغ عرضهما 25.6 متراً وبطول 12 كم.

فيما قال بيان صادر عن الصندوق،إن تلك الاتفاقية، تهدف لإنشاء طريق سريع بمسارين يبلغ عرضهما 25.6 متر وبطول 12 كلم، تشمل مسار الطوارئ ومساحة إضافية وجزيرة وسطية، إضافة إلى تجهيز الموقع وأعمال الحفر وتصريف مياه الأمطار والتقاطعات العلوية وإمدادات السلامة واللافتات وإنارة الطريق.

وأضاف البيان أن هذا المشروع سيسهم في رفع مستوى سلامة الطرق، وتلبية احتياجات سكان المدن والقرى، وتخفيف معدلات الإصابات والوفيات الناتجة عن الحوادث المرورية، بالإضافة إلى تسهيل عملية التبادلات التجارية والاقتصادية.

وأشار إلى أن القرض يأتي ضمن جهود المملكة لدعم تطوير البنى التحتية في البلد الأفريقي من خلال صندوق التنمية الذي موّل 25 مشروعاً وبرنامجاً إنمائياً عبر 25 قرضاً قيمتها 447 مليون دولار، منذ 1978، بحسب “واس”.

وسبق أن قدمت الحكومة السعودية 4 منح تتجاوز قيمتها 19 مليون دولار، لدعم قطاعات النقل والمواصلات والبنية التحتية والصحة والإسكان والطاقة والمياه والصرف الصحي..

 

 

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صورة أحمدُ ولد الحسن أحمدُ ولد الحسن أرسل بريدا إلكترونيا منذ 19 دقيقة

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