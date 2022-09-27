يترأسه «مسغارو» … وفد أمني موريتاني يزور المغرب  

يزور المدير العام للأمن الوطني الموريتاني، مسغارو ولد لغويزي، المملكة المغربية، على رأس وفد أمني موريتاني رفيع المستوى في إطار زيارة عمل.

واستقبل المدير العام للأمن الوطني، من طرف نظيره المغربي عبد اللطيف حموشي، اليوم الثلاثاء، بالعاصمة المغربية الرباط، وعقدا مباحثات.

وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني المغربية، أن مباحثات المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني مع نظيره الموريتاني انصبت على استعراض أشكال ومستويات التعاون الثنائي في الميدان الأمني.

كما تباحث الجانبان حول دراسة الآليات الكفيلة بالارتقاء بهذا التعاون وتنويع مجالاته، بما يضمن تضافر الجهود وتنسيقها لمواجهة التحديات الأمنية التي يفرضها المحيط الإقليمي المشترك.

وجاء في بلاغ المديرية أن هذه الزيارة تعبر عن الأهمية البالغة التي يحظى بها التعاون الثنائي المغربي الموريتاني في المجال الأمني، لكونه يشكل نموذجا فعالا ومنتظما للتعاون جنوب جنوب.

وتابع البلاغ « خصوصا وأنه يأتي في أعقاب زيارة مماثلة للمملكة المغربية كانت في سنة 2020، كما أنه يترجم العزم الراسخ والأكيد لمواجهة التحديات والمخاطر الأمنية من منظور مشترك.»