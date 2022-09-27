موريتانيا.. هطول أمطار على أربع ولايات (مقاييس)

أفادت شبكة الاتصال الإداري بوزارة الداخلية واللامركزية، اليوم الثلاثاء، أن مقاييس المطر سجلت، خلال الــ 24 ساعة الماضية، هطول أمطار على مناطق متفرقة من البلاد، وذلك على النحو التالي:

الحوض الشرقي:

المصكول لخظر……………….16 مم

عدل بكرو……………….11 مم

امبرات ارمه……………….09 مم

اسكره……………….03 مم

اترارزة:

العائدي……………….15 مم

روصو……………….14 مم

تمباص 2……………….06 مم

ابداه……………….05 مم

علب احمد دين……………….45 مم

الخواره……………….25 مم

انتينو……………….22 مم

ديك نور……………….18 مم

داره……………….18 مم

دجيهى……………….15 مم

الحسنيه……………….12 مم

ابنينايه……………….07 مم

كرمسين……………….06 مم

بمبري……………….06 مم

لبيرد……………….05 مم

امبلل……………….05 مم

امل كم 48……………….04 مم

انتيكان……………….05 مم

ام القرى……………….09 مم

لفريوه……………….02 مم

داخلت نواذيبو:

انواذيبو……………….15 مم

بلنوار……………….06 مم

الشامي……………….20 مم

كيدي ماغه:

لعوينات……………….45 مم

دجيو……………….37 مم

دقفك اهل امبارك……………….12 مم

اندوملي اهل موسى……………….09 مم

اينشيري:

بلواخ……………….21 مم