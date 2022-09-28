موريتانيا تستضيف بطولة غرب إفريقيا للناشئين

تستضيف موريتانيا، بداية شهر أكتوبر المقبل، بطولة غرب إفريقيا للناشئين، المؤهلة لكأس إفريقيا تحت 17 عاما، بمشاركة 6 منتخبات أعضاء في اتحاد غرب أفريقيا.

وستوزع المنتخبات المشاركة على مجموعتين، على أن يتأهل المنتخب المتصدر من كل مجموعة لنهائيات كأس أفريقيا للناشئين المقبلة.

وجاء المنتخب الموريتاني المضيف في المجموعة الأولى، إلى جانب منتخبي سيراليون وليبريا، فيما تضم المجموعة الثانية منتخبات السنغالي ومالي وجزر الرأس الاخضر.

وتنطلق البطولة يوم السبت المقبل على ملعب شيخا ولد بيدية في العاصمة نواكشوط، بلقاء يجمع المنتخب الموريتاني ونظيره السراليوني، عند الساعة السادية مساء، ثم مباراة مالي والرأس الأخضر.

وجاء جدل مباريات البطولة على النحو التالي:

السبت 1/10/2022

موريتانيا vs السيراليون التوقيت : 18:00

مالي vs الرأس الأخضر التوقيت : 21:00

الجولة الثانية

الإثنين 3/10/2022

موريتانيا vs ليبيريا

التوقيت 18:00

مالي vs السنغال

التوقيت : 21:00

الجولة الثالثة

الأربعاء : 5/10/2022

السيراليون vs ليبيريا

التوقيت 18:00

السنغال vs الرأس الأخضر

التوقيت : 21:00

مباريات النصف النهائي