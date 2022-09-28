غزواني: حصر السنة الأولى في المدرسة العمومية ليس تحجيما للتعليم الخاص

قال الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني، مساء اليوم الأربعاء ، إن حصر السنة الاولى ابتدائية في المدرسة العمومية، لا يعتبر تحجيما للتعليم الخاص، مشيرا إلى أن الدولة تعتبره شريكا لا غنى عنه.

وأضاف ولد الغزواني أن الحكومة تستعد لافتتاح عام دراسي، وسط تحديات جسمية، أولها ما«سيجري عليه العمل من حصر السنة الأولى ابتدائية على التعليم العمومي».

جاء ذلك في خطاب ألقاه في يوم تعليمي نظمته وزارة التهذيب الوطني وإصلاح التعليم تحت شعار«المدرسة الجمهورية مشروع للجميع وبالجميع».

وتعهد ولد الغزواني أن الدولة «ستبذل جهودا لتعويض النقص في المدرسين والحجرات وضمان ظروف الأمان للمدرسين والتلاميذ، من أجل تحقيق متطلبات المدرسة الجمهورية».

وقال ولد الغزواني إن الغاية من إصلاح المؤسسة التعليمة هو جعلها أكثر قدرة على أن ترسخ في «أبنائنا تعاليم ديننا الحنيف وقيم ثقافتنا العربية وقيم المواطنة والمساواة والتلاحم» .

وأضاف أن تأسيس نظام تعليمي جيد «يفتح الآفاق أمام عبقرية شعبنا، التي هي مورده الذي لا ينضب»، مشيرا إلى أن إصلاح التعليم يعتبر شرطا للنهضة التنموية.

ودعا ولد الغزواني خلال خطابه الجميع إلى بذل كافة الجهود لإصلاح نظامنا التعليمي، متعهدا بأن الدولة لن تتدخر جهدا في دعم القطاع بما «يرفع من القدرات المهنية للمدرسين ويطور البنى التحتية كما وكيفا».