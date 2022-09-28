موريتانيا.. الحكومة تعممُ الزي المدرسي في التعليم الأساسي 

قررت الحكومة الموريتانية، تعميم الزي المدرسي في التعليم الأساسي، ابتداء من السنة المدرسية التي ستنطلق بعد أيام.

وقال وزير التهذيب الوطني وإصلاح النظام التعليمي إبراهيم فال ولد محمد الأمين، إن هذه الخطوة تعتبر «إيذانا بمرحلة جديدة تنمحي فيها الفوارق وتتعزز فيها قيم الجمهورية والوحدة الوطنية».

وأعلن الوزير أن قطاعه اتخذت جملة من الإجراءات من أجل تحسين خدمة التعليم، من بينها تنفيذ «مشروع تطوير المؤسسات التعليمية» وإطلاق «مشروع تجريب الطريقة النسبية في تعليم القراءات والكتابة للمبتدئين».

وأكد الوزير أن قطاعه سيوزع ما يزيد على ثلاثة ملايين كتاب مدرسي خلال العام الدراسي.

وجاء خطاب الوزير خلال افتتاح فعاليات “يوم التعليم”، المنظم تحت شعار” المدرسة الجمهورية للجميع وبالجميع” برعاية الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني.

كما أعلن عزم قطاعه على ربط النظام المعلوماتي لتسيير التعليم بنظام الحالة المدنية الوطنية.

وأشار الوزير إلى نية قطاعه تطوير التعليم الرقمي الذي قال إنه «أصبح ضرورة من ضرورات العصر لما يتيحه من مواكبة التطور ومن ضمان استمرار خدمة التعليم إبان حالات الطوارئ».