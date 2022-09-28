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موريتانيا.. تعيينات واسعة في وزارة المياه (أسماء)

صورة صحراء ميديا صحراء ميديا تابع على تويتر أرسل بريدا إلكترونيا منذ 27 دقيقة

أجرى مجلس الوزراء الموريتاني، مساء اليوم الأربعاء، تعيينات واسعة في وزارة المياه والصرف الصحي، وفق مصادر خاصة لصحراء ميديا. 

وجاءت التعيينات في الوزارة كالآتي: 

مكلف بمهمة: حمزه ولد أعمر، إطار بالوزارة سابقا.

مستشار مكلف بالصرف الصحي: لفضل ولد داده، مدير مديرية المياه سابقا. 

مستشار مكلف بالإعلام: صلاح الدين ولد سيدي، 

مستشار قانوني: باب ولد محمد فال، 

مفتش عام: محمد الأمين ولد اسويلم، مفتش مالي سابقا.

مديرية المياه 

المدير: المهندس صلاح الدين باباه، المدير الجهوي للمياه بلبراكنه سابقا.

المدير المساعد: محمد ولد عبد السلام، رئيس مصلحة سابقا.

مديرية الهيدرولوجيا والسدود

المدير: د.محمد ولد جدو، مدير الرقابة والمتابعة سابقا.

المدير المساعد: المهندس المختار ولد حمود، رئيس مصلحة سابقا.

مديرية الرقابة ومتابعة المشاريع

المدير: الشيخ ولد الزامل، مدير المركز الوطني للمصادر المائية سابقا

مديرية التخطيط والتعاون والإحصائيات

المديرة: خدي بنت محمد محمود، المديرة المساعدة لإدارة البرمجة والتعاون سابقا.

مديرية رقابة جودة المياه

المدير: صمب مالك تيي، المدير المساعد بنفس الإدارة سابقا. 

مديرية الصرف الصحي

المدير المساعد: با آمادو كاتا، رئيس مصلحة سابقا. 

المديرية الإدارية والمالية

المدير: العالم ولد سيداتي، المدير الإداري والمالي بوزارة التهذيب الوطني وإصلاح النظام التعليمي سابقا.

المدير المساعد: لي إبراهيما، حاصل على شهادة المتريز في التسيير المالي رئيس مصلحة سابقا.

المؤسسات العمومية

المركز الوطني للموارد المائية

المدير: محمد الأمين خطري، المدير العام للمكتب الوطني للصرف الصحي سابقا. 

المكتب الوطني للصرف الصحي 

المدير العام: أحمد زيدان ولد محمد محمود، مدير الهيدرولوجيا والسدود سابقا.

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صورة صحراء ميديا صحراء ميديا تابع على تويتر أرسل بريدا إلكترونيا منذ 27 دقيقة

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