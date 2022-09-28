موريتانيا.. تعيينات واسعة في وزارة المياه (أسماء)
أجرى مجلس الوزراء الموريتاني، مساء اليوم الأربعاء، تعيينات واسعة في وزارة المياه والصرف الصحي، وفق مصادر خاصة لصحراء ميديا.
وجاءت التعيينات في الوزارة كالآتي:
مكلف بمهمة: حمزه ولد أعمر، إطار بالوزارة سابقا.
مستشار مكلف بالصرف الصحي: لفضل ولد داده، مدير مديرية المياه سابقا.
مستشار مكلف بالإعلام: صلاح الدين ولد سيدي،
مستشار قانوني: باب ولد محمد فال،
مفتش عام: محمد الأمين ولد اسويلم، مفتش مالي سابقا.
مديرية المياه
المدير: المهندس صلاح الدين باباه، المدير الجهوي للمياه بلبراكنه سابقا.
المدير المساعد: محمد ولد عبد السلام، رئيس مصلحة سابقا.
مديرية الهيدرولوجيا والسدود
المدير: د.محمد ولد جدو، مدير الرقابة والمتابعة سابقا.
المدير المساعد: المهندس المختار ولد حمود، رئيس مصلحة سابقا.
مديرية الرقابة ومتابعة المشاريع
المدير: الشيخ ولد الزامل، مدير المركز الوطني للمصادر المائية سابقا
مديرية التخطيط والتعاون والإحصائيات
المديرة: خدي بنت محمد محمود، المديرة المساعدة لإدارة البرمجة والتعاون سابقا.
مديرية رقابة جودة المياه
المدير: صمب مالك تيي، المدير المساعد بنفس الإدارة سابقا.
مديرية الصرف الصحي
المدير المساعد: با آمادو كاتا، رئيس مصلحة سابقا.
المديرية الإدارية والمالية
المدير: العالم ولد سيداتي، المدير الإداري والمالي بوزارة التهذيب الوطني وإصلاح النظام التعليمي سابقا.
المدير المساعد: لي إبراهيما، حاصل على شهادة المتريز في التسيير المالي رئيس مصلحة سابقا.
المؤسسات العمومية
المركز الوطني للموارد المائية
المدير: محمد الأمين خطري، المدير العام للمكتب الوطني للصرف الصحي سابقا.
المكتب الوطني للصرف الصحي
المدير العام: أحمد زيدان ولد محمد محمود، مدير الهيدرولوجيا والسدود سابقا.