موريتانيا.. تعيينات واسعة في وزارة المياه (أسماء)

أجرى مجلس الوزراء الموريتاني، مساء اليوم الأربعاء، تعيينات واسعة في وزارة المياه والصرف الصحي، وفق مصادر خاصة لصحراء ميديا.

وجاءت التعيينات في الوزارة كالآتي:

مكلف بمهمة: حمزه ولد أعمر، إطار بالوزارة سابقا.

مستشار مكلف بالصرف الصحي: لفضل ولد داده، مدير مديرية المياه سابقا.

مستشار مكلف بالإعلام: صلاح الدين ولد سيدي،

مستشار قانوني: باب ولد محمد فال،

مفتش عام: محمد الأمين ولد اسويلم، مفتش مالي سابقا.

مديرية المياه

المدير: المهندس صلاح الدين باباه، المدير الجهوي للمياه بلبراكنه سابقا.

المدير المساعد: محمد ولد عبد السلام، رئيس مصلحة سابقا.

مديرية الهيدرولوجيا والسدود

المدير: د.محمد ولد جدو، مدير الرقابة والمتابعة سابقا.

المدير المساعد: المهندس المختار ولد حمود، رئيس مصلحة سابقا.

مديرية الرقابة ومتابعة المشاريع

المدير: الشيخ ولد الزامل، مدير المركز الوطني للمصادر المائية سابقا

مديرية التخطيط والتعاون والإحصائيات

المديرة: خدي بنت محمد محمود، المديرة المساعدة لإدارة البرمجة والتعاون سابقا.

مديرية رقابة جودة المياه

المدير: صمب مالك تيي، المدير المساعد بنفس الإدارة سابقا.

مديرية الصرف الصحي

المدير المساعد: با آمادو كاتا، رئيس مصلحة سابقا.

المديرية الإدارية والمالية

المدير: العالم ولد سيداتي، المدير الإداري والمالي بوزارة التهذيب الوطني وإصلاح النظام التعليمي سابقا.

المدير المساعد: لي إبراهيما، حاصل على شهادة المتريز في التسيير المالي رئيس مصلحة سابقا.

المؤسسات العمومية

المركز الوطني للموارد المائية

المدير: محمد الأمين خطري، المدير العام للمكتب الوطني للصرف الصحي سابقا.

المكتب الوطني للصرف الصحي

المدير العام: أحمد زيدان ولد محمد محمود، مدير الهيدرولوجيا والسدود سابقا.