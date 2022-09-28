موريتانيا.. تعيينات في الإدارة الإقليمية (أسماء) 

أجرى مجلس الوزاراء الموريتاني، خلال اجتماعه الأسبوعي اليوم الأربعاء تعيينات في الإدارات الإقليمية، شملت تسع ولايات.

وجاءت التعيينات كالآتي:

وزارة الداخلية واللامركزية

الإدارة الإقليمية

ولاية الحوض الغربي

الوالي: أحمد كلي، أستاذ جامعي متخصص في سياسات التهذيب والمواطنة

ولاية لعصابه

الوالي: عبد الرحمن ولد الحسن، إداري مدني، والي نواكشوط الغربية سابقا

ولاية لبراكنه

الوالي: محمد السالك، قانوني، والي نواكشوط الجنوبية سابقا

ولاية اترارزه

الوالي: محمد ولد أحمد مولود، إداري مدني والي لعصابه سابقا

ولاية آدرار

الوالي: عبد الله ولد محمد محمود، إداري مدني، مكلف بمهمة بديوان الوزير سابقا

ولاية تكانت

الوالي: الطيب ولد محمد محمود، إداري مدني، والي لبراكنه سابقا

ولاية اينشيري

الوالي: إدريس دمبا كوريرا، قانوني وأستاذ جامعي

ولاية نواكشوط الغربية

الوالي: أمربيه ولد بوننه، إداري مدني، والي اترارزه سابقا

نواكشوط الجنوبية

الوالي: انيانغ جبريل حمادي، حاصل على دبلوم الدراسات المعمقة في الإدارة والتسيير.

نواكشوط الشمالية

الوالي: اطفيلة بنت حادن، إدارية مدنية، والي اينشيري سابقا.