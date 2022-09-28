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موريتانيا.. تعيينات في الإدارة الإقليمية (أسماء) 

صورة صحراء ميديا صحراء ميديا تابع على تويتر أرسل بريدا إلكترونيا منذ 18 دقيقة
وزير الداخلية واللامركزية، محمد أحمد ولد محمد الأمين

أجرى مجلس الوزاراء الموريتاني، خلال اجتماعه الأسبوعي اليوم الأربعاء تعيينات في الإدارات الإقليمية، شملت تسع ولايات.

وجاءت التعيينات كالآتي: 

وزارة الداخلية واللامركزية 

الإدارة الإقليمية

ولاية الحوض الغربي

الوالي: أحمد كلي، أستاذ جامعي متخصص في سياسات التهذيب والمواطنة

ولاية لعصابه  

الوالي: عبد الرحمن ولد الحسن، إداري مدني، والي نواكشوط الغربية سابقا

ولاية لبراكنه 

الوالي: محمد السالك، قانوني، والي نواكشوط الجنوبية سابقا

ولاية اترارزه 

الوالي: محمد ولد أحمد مولود، إداري مدني والي لعصابه سابقا

ولاية آدرار 

الوالي: عبد الله ولد محمد محمود، إداري مدني، مكلف بمهمة بديوان الوزير سابقا

ولاية تكانت 

الوالي: الطيب ولد محمد محمود، إداري مدني، والي لبراكنه سابقا

ولاية اينشيري

الوالي: إدريس دمبا كوريرا، قانوني وأستاذ جامعي

ولاية نواكشوط الغربية 

الوالي: أمربيه ولد بوننه، إداري مدني، والي اترارزه سابقا

نواكشوط الجنوبية  

الوالي: انيانغ جبريل حمادي، حاصل على دبلوم الدراسات المعمقة في الإدارة والتسيير.

نواكشوط الشمالية 

الوالي: اطفيلة بنت حادن، إدارية مدنية، والي اينشيري سابقا.

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صورة صحراء ميديا صحراء ميديا تابع على تويتر أرسل بريدا إلكترونيا منذ 18 دقيقة

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