موريتانيا.. تعيينات في الإدارة الإقليمية (أسماء)
أجرى مجلس الوزاراء الموريتاني، خلال اجتماعه الأسبوعي اليوم الأربعاء تعيينات في الإدارات الإقليمية، شملت تسع ولايات.
وجاءت التعيينات كالآتي:
وزارة الداخلية واللامركزية
الإدارة الإقليمية
ولاية الحوض الغربي
الوالي: أحمد كلي، أستاذ جامعي متخصص في سياسات التهذيب والمواطنة
ولاية لعصابه
الوالي: عبد الرحمن ولد الحسن، إداري مدني، والي نواكشوط الغربية سابقا
ولاية لبراكنه
الوالي: محمد السالك، قانوني، والي نواكشوط الجنوبية سابقا
ولاية اترارزه
الوالي: محمد ولد أحمد مولود، إداري مدني والي لعصابه سابقا
ولاية آدرار
الوالي: عبد الله ولد محمد محمود، إداري مدني، مكلف بمهمة بديوان الوزير سابقا
ولاية تكانت
الوالي: الطيب ولد محمد محمود، إداري مدني، والي لبراكنه سابقا
ولاية اينشيري
الوالي: إدريس دمبا كوريرا، قانوني وأستاذ جامعي
ولاية نواكشوط الغربية
الوالي: أمربيه ولد بوننه، إداري مدني، والي اترارزه سابقا
نواكشوط الجنوبية
الوالي: انيانغ جبريل حمادي، حاصل على دبلوم الدراسات المعمقة في الإدارة والتسيير.
نواكشوط الشمالية
الوالي: اطفيلة بنت حادن، إدارية مدنية، والي اينشيري سابقا.