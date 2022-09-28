الحكومة تحسمُ الجدل.. وتعلن موعد الدخول المدرسي 

أعلنت الحكومة الموريتانية، مساء اليوم الأربعاء، أن الاثنين المقبل سيكون موعد العام الدراسي للسنة الدراسية 2022-2023.

ويحسم هذا القرار الجدل حول موعد الدخول المدرسي، إذ كانت التكهنات تشير إلى أن الحكومة ستضطر إلى تأجيله بسبب الآثار التي خلفتها الأمطار في مناطق متعددة من البلاد.

وكانت الحكومة قد كلفت لجنة خاصة للتحضير للافتتاح وتحديد موعده.

وقدم ووزراء التهذيب الوطني وإصلاح النظام التعليمي والشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي والتشغيل والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي والعمل الاجتماعي والطفولة والأسرة بيانا مشترك خلال مجلس الوزراء يتعلق بافتتاح السنة الدراسية.

ويهدف هذا البيان إلى انطلاق العام الدراسي المقرر يوم الإثنين 03 أكتوبر 2022، والشروع في تنفيذ سياسة تعليمية جديدة تأخذ في الاعتبار القانون التوجيهي الذي صادق عليه البرلمان حديثا والذي «سيسمح بتحسين عام لنظام التعليم»، وفق بيان مجلس الوزراء.