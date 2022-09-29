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“صوملك” تلجأ للدفع المسبق لتحسين المردودية ومنع التحايل

صورة محمدي موسى محمدي موسى تابع على تويتر أرسل بريدا إلكترونيا منذ 5 ساعات
المدير العام لشركة صوملك عبد الله الشيخ عبد الله ولد ابد (صحراء ميديا)

وقعت الشركة الموريتانية للكهرباء «صوملك» عقدا لمدة خمس سنوات لاقتناء 350 ألف عداد ذكي ذي دفع مسبق وذلك مع التجمع ZCET و AKILEE-SA.

وسيبدأ المشروع بمرحلة نموذجية تتكون من 15 ألف عداد سيتم تركيبها في تفرغ زينة في أجل اقصاه ستة أشهر وبتمويل مسبق من التجمع المذكور.

وستقتني الشركة بقية العدادات على مدى خمس سنوات، لتغطية كافة التراب الموريتاني.

وينتظر من اقتناء هذه العدادات أن “يحسن بشكل كبير من المردودية العامة للمؤسسة لتصل 82 % في أفق 2023 كما ستمكن الزبناء من الحصول على العديد من المزايا”، وفق بيان بعثته الشركة لـ “صحراء ميديا”.

وتسعى الشركة من خلال إطلاق خدمة الدفع المسبق بشكل تدريجي للتحكم في استهلاك الكهرباء، وهو ما يؤدي إلى خفض الفاتورة، على حد تعبيرها.

وستمكن العدادات الشركة من إمكانية مراقبة الزبناء لاستهلاكهم والتأكد من قيمة الفاتورة؛ وإمكانية تحديد الزبون لكمية الطاقة الكهربائية التي يرغب في شرائها بما يتناسب مع قدرته الشرائية.

وقالت الشركة إنها تسعى لتفادي أسباب بعض المشاكل بين الشركة والزبناء؛ والحد من الخلافات بين المستأجر والمالك بخصوص استهلاك الطاقة، وفق تعبيرها.

وتسعى الشركة لتمكين المشترك من الحصول على معلومات تفصيلية لاستهلاكه من الكهرباء ليساعده ذلك على تبني نمط استهلاك مناسب، وفق البيان.

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صورة محمدي موسى محمدي موسى تابع على تويتر أرسل بريدا إلكترونيا منذ 5 ساعات

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