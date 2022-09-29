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أخبار

17 حالة وفاة بالحمى النزيفية في موريتانيا

صورة محمدي موسى محمدي موسى تابع على تويتر أرسل بريدا إلكترونيا منذ ساعتين

أعلنت وزارة الصحة الموريتانية، اليوم الخميس تسجيل 17 حالة وفاة بالحمى النزيفية الفيروسية، بينها حالة وفاة بحمى القرم الكونغولية.

وأكدت الوزارة في إيجاز لها أنها أجرت 131 فحصا، وأظهرت الفحوص 30 حالة إيجابية، 28 حالة منها تأكدت إصابتها بحمى الوادي المتصدع.

وكشفت الفحوص إصابة شخصين بحمى القرم الكونغولية، توفي أحدهما، بينما توفي 16 شخصا لإصابتهما بحمى الوادي المتصدع.

وأعلنت موريتانيا مؤخرا إصابة العشرات ورفع مستوى الاستعداد بعد انتشار حمى الوادي المتصدع في عدة مناطق بموريتانيا.

وفي سياق متصل، قالت وزارة الصحة إنها تدخلت لعلاج الحيوانات المصابة وعزلها للحد من حركتها ومكافحة “الباسترولوزوآثاره الجانبية، والتلقيح ضد هذا المرض وتوفير المواد والمبيدات الحشرية.

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صورة محمدي موسى محمدي موسى تابع على تويتر أرسل بريدا إلكترونيا منذ ساعتين

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