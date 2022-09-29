الحكومة تنفي شائعة استقالة وزير التهذيب السابق

قال وزير التجهيز والنقل؛ الناطق الرسمي باسم الحكومة الناني ولد أشروقه، اليوم الخميس إن وزير التهذيب السابق آداما بكار سوكو لم يستقل من الحكومة، “بل كان عنصرا أساسيا وشارك بصفة فعالة في برنامج رئيس الجمهورية”.

جاء رد الوزير خلال المؤتمر الصحفي للحكومة بعد تصاعد الشائعات عن تقديم وزير التهذيب السابق استقالته للرئيس وهو مانفاه ولدأشروقه وقال إن الحكومة فريق متكامل من حيث الخبرة وتعديله مسألة عادية، وفق تعبيره.

وأضاف ولد أشروقه أن تعديل الحكومة من صلاحيات رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني وحده .

وأثار تعديل حكومي مفاجئ الاثنين الماضي الجدل في موريتانيا، بعد خروج وزير التهذيب من الحكومة وتغيير المناصب بين ثلاثة وزراء.