وزير: نحتاج 500 مليار أوقية جديدة لتمويل 280 مشروعا

قال وزير الشؤون الاقتصادية وترقية القطاعات الانتاجية عثمان مامادو كان، إن موريتانيا تحتاج إلى 500 مليار أوقية جديدة لتمويل 280 مشروعا ضمن خطة العمل الثانية للاستراتيجية الوطنية للنمو والرفاه المتسارع.

الوزير كان يتحدث، أمس الخميس، خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي للحكومة، إذ أضاف أنه قدم خلال اجتماع للحكومة بيانا يتعلق بخطة العمل الثانية للاستراتيجية الوطنية للنمو والرفاه المتسارع.

وأوضح مامادو كان أن حصيلة الخطة الأولى كلفت 400 مليار أوقية جديدة غطت الفترة ما بين 2016 و2020، منوها على أنها انتهت في وقتها.

وبحسب الحكومة، فإن استراتيجية النمو المتسارع والرفاه المشترك تعد الإطار التنموي لموريتانيا للفترة من 2016 حتى 2030، وتهدف إلى “ضمان الاستقرار الاقتصادي الكلي وتحسين الظروف المعيشية للسكان وحماية البيئة بشكل مستدام”.

وتقوم هذه الاستراتيجية على تحقيق النمو الاقتصادي، والنهوض برأس المال البشري والنفاذ إلى الخدمات الاجتماعية القاعدية، وتعزيز الحكامة بجميع أبعادها.