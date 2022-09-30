موريتانيا والمغرب تبحثان تعاونهما في مجالي الصيد والزراعة

عقد وزير الزراعة في الحكومة الموريتانية، يحيى ولد أحمد الوقف اليوم الجمعة في انواكشوط ،جلسة عمل مع محمد صديقي، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات بالمملكة المغربية الذي يزور موريتانيا حاليا.

واستعرض الجانبان أوجه التعاون في المجالات ذات الأولوية لكلا البلدين، والمتعلقة على وجه الخصوص باعطاء دفع جديد للتعاون في مجال تنمية شعبة الخضروات والقمح وتقنيات الري الحديثة .

وعبر الوزير المغربي، عن استعداد بلاده، لتوفير كمية من بذور محصول القمح التي تتاقلم مع المناخ الموريتاني، بعد توفير كمية السماد لدعم الزراعة في موريتانيا.

من جهته تحدث وزير الزراعة الموريتاني عن أهمية، دعم التعاون في مجال التكوين والبحث الزراعي للاستفادة من التجربة المغربية الرائدة في هذا المجال حسب تعبيره.

وأبدى الوزيران استعدادهما لمواكبة جميع المبادرات العمومية والخصوصية للاستثمار في الانتاج والتصنيع الزراعي .

وكان الوزير الأول الموريتاني محمد ولد بلال مسعود، أجرى مباحثات اليوم الجمعة، مع وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية الريفية والمياه والغابات بالمملكة المغربية محمد صديقي.

وقال الوزير المغربي، إن اللقاء كان فرصة للتأكيد على رغبة البلدين في تعزيز التعاون في مجال الصيد البحري، كما كان مناسبة لتثمين العلاقات بين البلدين.

وتحدث عن توقيع بروتوكول تعاون بين البلدين في مجال الصيد البحري للعامين المقبلين 2023-2024.

وكانت أعمال اللجنة المشتركة الموريتانية المغربية للتعاون في مجال الصيد والاقتصاد البحري، انطلقت صباح اليوم في العاصمة نواكشوط.

وأكد الجانبان خلال الاجتماع على أهمية تعزيز علاقات التعاون الثنائي بين البلدين في مجال الصيد وتطوير وتنويع مجالات التعاون في هذا المجال.