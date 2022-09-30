اليونيسف تقدم مساعدات لبرنامج التلقيح في موريتانيا

تسلمت موريتانيا اليوم الجمعة، بعض المعدات الخاصة بحفظ اللقاحات مقدمة منظمة الأمم المتحدة للطفولة “اليونيسف” وبتمويل من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، دعما للبرنامج الوطني للتلقيح.

وتشمل المعدات 20 مبردة و 10 ثلاجات تعمل بالطاقة الشمسية، مع كامل معداتها، بالإضافة إلى 450 حافظ لقاح، و100 ميزان الحرارة متواصل، مع بعض قطع الغيار الخاصة بهذه المعدات.

وقالت وزارة الصحة الموريتانية إن هذه المعدات سيستفيد منها عدد من المراكز والنقاط الصحية ب 10 ولايات داخلية خصوصا بالمناطق التي لاتتوفر على خدمات الكهرباء.

وأضافت أن هذه المعدات من شأنها أن توفر بعض الحلول لحفظ وتوفير اللقاحات بالمراكز المعنية.

من جهتها قالت اليونيسف إن هذه المساعدات، مهمة في مجال المعركة المستمرة ضد كورونا، وتعزيز التطعيم الروتيني.

وأضافت أنه بفضل هذه المساعدات ، تزيد موريتانيا من فرصها في تحقيق تغطية التطعيم لجميع السكان.