ضباط يعلنون نجاح انقلابهم العسكري في بوركينا فاسو

أعلنت مجموعة من العسكريين في بوركينا فاسو، مساء اليوم الجمعة، قلب نظام الحكم في البلاد والإطاحة بالكولونيل بول هنري داميبا، الذي حكم البلاد منذ يناير الماضي إثر انقلاب عسكري آخر.

وظهر الضباط عبر التلفزيون الحكومي ليعلنوا السيطرة على السلطة وحل الحكومة، وإغلاق الحدود حتى إشعار آخر.

ويتداول اسم الكابتين إبراهيم تراوري على أنه هو زعيم المجموعة الجديدة.

It’s now official: there is a #coup within a coup in #BurkinaFaso. Little is known about coup leader Ibrahim Traoré. What we do know is that the coup came amid spiralling tensions within #MPSR. Here’s a look at the main points from tonight’s announcement and what led to this 🧵 pic.twitter.com/rli8RGg07T

— Constantin Gouvy (@ConstantinGouvy) September 30, 2022