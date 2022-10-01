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صحة

دراسة: شرب القهوة يوميا يحمي من الإصابة بأمراض القلب

صحراء ميديا+وكالات

صورة أحمد بدي أحمد بدي تابع على تويتر أرسل بريدا إلكترونيا منذ 7 ساعات

توصلت دراسة طبية حديثة إلى أن شرب كوبين إلى ثلاثة أكواب يوميا من القهوة قد يحمي منالإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية والموت المبكر.

وقال مؤلف الدراسة بيتر كيستلر، رئيس أبحاث الفيزيولوجيا الإكلينيكية في معهد بيكر للقلب والسكري ورئيس قسم الفيزيولوجيا الكهربائية في مستشفىألفريدبملبورن: “تشير النتائج إلى أن تناول القهوة المطحونة والسريعة بالكافيين الخفيف إلى المعتدل يجب اعتباره جزءامن نمط حياتنا الصحي“.

ووجد الباحثون أن من تناول القهوة على اختلاف أنواعها، قد سجل لديهم انخفاض كبير في مخاطر الإصابة بأمراض القلب التاجية وفشل القلب الاحتقاني والسكتة الدماغية، وفقما ذكرت شبكةسي إن إنالأميركية.

كذلك توصلت الدراسة التي نشرت نتائجها في المجلة الأوروبية لأمراض القلب الوقائية، إلى أن القهوة المطحونة والفورية التي تحتوي على الكافيين تقلل من خطر الإصابة بنبض القلب غير المنتظم.

واعتمدت الدراسة على قاعدة بياناتبيوبانكفي المملكة المتحدة، والتي تتضمن معلومات عن 450 ألف شخص من محبي القهوة.

ووجد الباحثون أن استهلاك البن المطحون قلل من خطر الموت بنسبة 27 في المئة، يليه 14 في المئة للقهوة منزوعة الكافيين، و11 في المئة للقهوة التي تحتوي على الكافيين.

وبالنسبة للارتباط بين القهوة وانخفاض خطر الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية، فقد أكد الباحثون أن تناول كوبين إلى ثلاثة أكواب من القهوة المطحونة يوميا يقلل من المخاطر بنسبة 20 في المئة، في حين أن نفس الكمية من القهوة منزوعة الكافيين قللت من المخاطر بنسبة 6 في المئة.

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صورة أحمد بدي أحمد بدي تابع على تويتر أرسل بريدا إلكترونيا منذ 7 ساعات

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