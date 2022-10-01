ظهور ثماني حالات من “الوادي المتصدع” في آدرار

أعلنت السلطات المحلية في ولاية آدرار، ظهور ثماني حالات من الوادي المتصدع في قطعان الإبل في مدينة أطار.

وقال والي الولاية جاك عبد الرزاق، إنهم اكتشفوا ثماني حالات من أصل 11 عينة تم إرسالها للمختبر لفحصها بعد الاشتباه بإصابتها بالوادي المتصدع.

وأضاف أن السلطات المحلية حظرت بيع اللبن للمواطنين بعد اكتشاف هذه الحالات في قطعان الإبل التابعة لمشاريع بيع اللبن في ضاحية مدينة أطار.

وأشار إلى أنه أعطى تعليمات بضرورة وضع الحيوانات الموجهة للنحر والذبح تحت المراقبة مدة (24) ساعة للتأكد من صحتها، فضلا عن دعوة المجتمع المدني لإجراء حملة توعية بخطورة داء الوادي المتصدع وسبل الوقاية منه.

وبحسب وزارة التنمية الحيوانية، فإن عدد حالات الإصابات المؤكدة بحمى الوادي المتصدع بين المواشي بلغ 264 حالة، موزعة على سبع بؤر في ست ولايات.

وقالت الوزارة في نشرتها اليومية، أنها توصلت لهذه النتيجة بعد إجراء 1089 تحليلا لعدد من المواشي في ولايات الحوض الشرقي والحوض الغربي ؛ و اترارزه ؛ و آدرار ؛ و تكانت ؛و تيرس زمور، ولعصابة.

وأضافت أنها اتخذت جملة من الإجراءات لمواجهة المرض شملت علاج الحيوانات المصابة وعزلها، والحد من حركة الحيوانات المصابة أو المشتبه بها؛واستخدام المبيدات الحشرية ومكافحة الحشرات الناقلة؛ والتطعيم ضد داء الباستريلا عند الإبل.