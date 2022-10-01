موريتانيا.. أمطار متفاوتة على أربع ولايات (مقاييس)

أفادت شبكة الاتصال الإداري بوزارة الداخلية واللامركزية، اليوم السبت، أن مقاييس المطر سجلت خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية تساقط كميات من الأمطار على مناطق مختلفة من البلاد وذلك على النحو التالي:

الحوض الشرقي:

فصاله…………………..15 مم

لعصابه:

ام اشكاك 2……………50 مم

اقليك الشيخ ول مودي….41 مم

الدامغه………………….38 مم

دار العافيه……………..34 مم

الرشيد…………………..34 مم

كيفه…………………….32 مم

تاهميره……………….30 مم

دار النجات……………..25 مم

كنديك اهل اسويدات..21 مم

ميساح…………………….20 مم

صفى اندجاي……………15 مم

ام العكريش اهل بيلول…15 مم

مم وتشي…………….15 مم

ازويره…………………….11 مم

ارويجي افلان……….11 مم

اولاد سيدي……………35 مم

حي كامه………………..34 مم

اكمامين………………..25 مم

اودي الطلابه………..25 مم

كنكوصه…………………24 مم

اولاد حم………………..23 مم

طفره اكريديد……….09 مم

هامد…………………………02 مم

لعويسي…………………25 مم

باركيول…………………..12 مم

بلحراث…………………..10 مم

كرو………………………..05 مم

كوركول

تولل مقامه…………….08 مم

فرع لادم…………………45 مم

المان………………………30 مم

اندجادجبني كاندكا….25 مم

بتك اهل اليماني…….13 مم

اندجادجبني الشرفه…..10 مم

بتك اهل عالي…………10 مم

05 مم دجيبابه…..05 مم

كيدي ماغه

ارتمو………………………05 مم

لعوينات………………..45 مم

ابير افرا………………….30 مم

الشلخه………………….25 مم

متعيلك المدن……….25 مم

تقاده المدن…………..25 مم

بنعمان 1……………….20 مم

اهل موسى…………….16 مم

ول ينج……………………15 مم

اويد اجريد……………..15 مم

متعيلك ادباي………..15 مم

كرفافه……………………11 مم

ابحيره…………………….11 مم

بدجبايه……………………10 مم

اهل امين…………………09 مم

النبيه……………………….07 مم

ومبو……………………….26 مم

انخيله 1…………………..15 مم

اهل عالي الجديده……15 مم

اهل الحسن………………12 مم

اجار…………………………..10 مم

الطبال 4………………….08 مم

ول الرامي بديزكن……06 مم

عر……………………………04 مم