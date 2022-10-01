بوركينا فاسو.. تجدد تبادل إطلاق النار في واغادغو

تجدد إطلاق النار في العاصمة البوركينية واغادغو بعد ساعات من إعلان مجموعة من العسكريين قلب نظام الحكم في البلاد والإطاحة بالكولونيل بول هنري دامبيا.

وقال مراسل “صحراء ميديا”، إن الاشتباكات تجددت في المنطقة الواقعة ما بين مقر التلفزيون الحكومي وملتقى طرق الأمم المتحدة في حي واغا 200 بالعاصمة.

وكان سكان واغادغو قد استيقظوا أمس الجمعة، على دوي إطلاق النار في بعض الثكنات العسكرية، وهو ما أسفر في النهاية عن انقلاب عسكري.

ويقود الانقلاب ضابط مغمور يدعى إبراهيم تراوري، عينه داميبا مؤخرا على المدفعية، ويوصف بأنه من الضباط الشباب الذين لعبوا دورا مهما في انقلاب يناير الماضي.