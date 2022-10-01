موريتانيا.. نقل أكثر من ألف معلم إلى أماكن عملهم

أطلقت الحكومة الموريتانية اليوم السبت، عملية نقل حوالي 1128 معلما و134 أستاذا إلى أماكن عملهم في ولايات الداخل.

وقال الأمين العام لوزارة التهذيب الوطني وإصلاح النظام التعليمي عالي سيلي سوماري، إن هذه الدفعة من المدرسين تلقت تكوينا “تميز بالجدية والمثابرة من أجل الحصول على المعارف الأكاديمية والطرق المنهجية اللازمة للمعلم“.

وأضاف أن “قطاع التعليم يخطو خطوات واثقة على درب الإصلاح والذي سطرت ملامحه الكبرى في البرنامج الانتخابي (تعهداتي)”، وفق تعبيره.

وتأتي عملية نقل المدرسين قبل يومين من افتتاح السنة الدراسية، تقول الحكومة إن ما يميزها الانطلاقة الفعلية للمدرسة الجمهورية من خلال حصر السنة الأولى في المدارس العمومية.

وقالت وزارة التهذيب إنها اتخذت حزمة من الإجراءات تتزامن مع انطلاق السنة الدراسية الجديدة، تتضمن استيعاب جميع التلاميذ، وتوحيد الزي المدرسي وتعميمه على تلاميذ المرحلة الابتدائية.