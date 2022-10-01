موريتانيا.. تسجيل ثماني إصابات بكورونا

أعلنت وزارة الصحة الموريتانية، اليوم السبت، تسجيل ثماني إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الأربع والعشرين الماضية، دون تسجيل أي حالة وفاة.

وقالت الوزارة في نشرتها اليومية، الخاصة بمتابعة الحالة الوبائية المتعلقة بكورونا، إن المصالح التابعة لها سجلت خلال اليوم الأخير حالتي شفاء من الفيروس.

وأضافت أنها توصلت لهذه النتيجة بعد إجراء 735 فحصا، منها 771 فحصا سريعا، و 64 فحصا مخبري، ليصل بذلك عدد الحالات النشطة بالفيروس إلى 36 حالة.

ووفق آخر إحصائية نشرتها الوزارة عن الحصيلة النهائية منذ ظهور الجائحة، فقد وصل مجموع الإصابات إلى 62 ألفا و823 إصابة، من بينها 995 حالة وفاة، فيما ببلغ عدد حالات الشفاء إلى 61 ألفا و 792 حالة.