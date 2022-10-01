رابطة العالم الإسلامي تدين الهجوم المسلح على مركز تعليمي في كابل

جاء ذلك في بيان للأمانة العامة للرابطة، ندّد فيه أمينها العام، رئيس هيئة علماء المسلمين، محمد بن عبدالكريم العيسى، ب”هذه الجريمة الإرهابية المروّعة، التي تنتهك كل القوانين والأعراف الدينية والإنسانية، وتُضاعف المعاناة على الشعب الأفغاني، فضلاً عن استهدافها للمؤسسات التعليمية التي تمثِّل حاجة ملحّة لأفغانستان في هذه المرحلة”.