موريتانيا تشارك في مؤتمر البرلمان العربي بالقاهرة

شارك وفد من البرلمان الموريتاني برئاسة النائب محمد عبد الرحمن ولد الصبار في الجلسة الإجرائية المخصصة لانتخاب رئيس و رؤساء لجان البرلمان العربي وذلك في مقر جامعة الدول العربية في القاهرة.

وأدى الوفد البرلماني الموريتاني القسم القانوني لعضوية البرلمان العربي ثم شارك في التصويت على انتخابات الرئاسة التي فاز بها النائب البحربني عادل عبد الرحمن العسومي لولاية ثانية.

وجرى انتخاب العسومي اليوم، في جلسة إجرائية خصصها البرلمان لانتخاب رئيسه، ونوابه، ورؤساء اللجان الدائمة، وذلك بمقر جامعة الدول العربية.

وتحصل العسومي على 51 صوتا، مقابل 15 حظي بها منافسه الإماراتي محمد اليماحي

ومثل موريتانيا في هذه الدورة وفد برلماني ضم محمد عبد الرحمن الصبار رئيسا، واليخير سيد، وجينابا عبدول، ومحمد الأمين ولد سيدي مولود كأعضاء.

وأنشئ البرلمان العربي التابع لجامعة الدول العربية بتاريخ 23 مارس 2005 ، فيما كان انتخاب أول رئيس له في 12 من ديسمبر 2012.