تساقطات مطرية خفيفة إلى متوسطة في كيدي ماغة

أفادت شبكة الاتصال الإداري بوزارة الداخلية واللامرزكية اليوم الأحد، أن مصالح الرصد سجلت خلال الاربع والعشرين ساعة الماضية، تهاطل كميات من الأمطار على مناطق من ولاية كيدي ماغة، وذلك على النحو التالي :

حاسي لعطش …………………………40 مم

ارتمو………………………………………..37 مم

اهل سنو…………………………………30 مم

واعرت اهل لكحل……………………30 مم

ول امبني صونينكى……………….22 مم

ول امبني ادباي……………………….19 مم

تاشوط…………………………………….15 مم

تنل دجبايه……………………………….15 مم

اهل سيدي ول امبارك……………..03 مم

لحرج دجام دجام……………………..35 مم

العدله…………………………………….35 مم

لحرج………………………………………33 مم

راص الفيل…………………………….30 مم

دافور……………………………………25 مم

بعنز……………………………………..20 مم

حاسي البكره الواد……………….15 مم

اندجيو…………………………………12 مم

اكوينيت………………………………15 مم

بوكيدجام…………………………….50 مم

الملكه…………………………………15 مم

الشيه2…………………………………10 مم

الشيه1………………………………..05 مم