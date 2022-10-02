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موريتانيا “تدعم” سعر الأسمدة بنسبة 65٪؜

صورة أحمد بدي أحمد بدي تابع على تويتر أرسل بريدا إلكترونيا منذ 3 ساعات

قال وزير الزراعة الموريتاني يحي ولد أحمد الوقف، إن الحكومة تدعم سعر الأسمدة بنسبة 65 في المائة، مؤكدا أن الدولة ماضية في مواكبة المزارعين بتوفير المدخلات الزراعية.

الوزير كان يتحدث خلال اجتماع مع المزارعين في مقاطعة بوكي، أمس السبت، إذ أضاف أن قطاعه يعمل على رفع الحواجز التي تحول دون استغلال المساحات الزراعية المستصلحة.

وأشار ولد الوقف إلى أنه من أجل تحقيق الاكتفاء الذاتي يجب الإقبال على استغلال كل الأراضي المستصلحة، معتبرا أن زيادة المساحات الزراعية المستصلحة  أمر غير ضروري.

وشدد والوزير على أن المعلومات التي حصل عليها خلال الزيارة تؤكد أن حوالي 7000 هكتار متوفرة في بوكي ويجب استغلالها من طرف المزارعين.

وأضاف أن جهود مكافحة الآفات الزراعية وخاصة الطيور لاقطات الحبوب سيتم تعزيزها لتبدأ نهاية أكتوبر الجاري.

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صورة أحمد بدي أحمد بدي تابع على تويتر أرسل بريدا إلكترونيا منذ 3 ساعات

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