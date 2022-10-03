غزواني: ندرك حجم التحديات التي تواجه المدرسة الجمهورية

قال الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني، إنهم يدركون حجم التحديات التي تواجه المدرسة الجمهورية، مؤكدا أنهم عازمون على مواجهة تلك التحديات حتى “نحقق حلمنا بمدرسة جمهورية ترسخ قيم الإخاء والمساواة”.

جاء ذلك في تغريدة على حسابه في التويتر، اليوم الاثنين، بمناسبة انطلاق العام الدارسي الجديد.

وقال ولد الغزواني: ” مع انطلاقة العام الدراسي الجديد تنطلق المدرسة الجمهورية في سنتها الأولى، وهي مناسبة لتهنئة كل أفراد أسرتنا التربوية والتأكيد على مواصلة العمل من أجل بناء نظام تعليمي ذي كفاءة عالية”.

وكانت الحكومة الموريتانية قد أعلنت اتخاذ حزمة من الإجراءات مع بداية هذا الموسم الدراسي، تتضمن حصر السنة الأولى في المدارس العمومية، وتوحيد الزي المدرسي وتعميمه على تلاميذ المرحلة الابتدائية.

وقالت وزارة التهذيب الوطني وإصلاح النظام التعليمي، إن هذه الإجراءات تهدف إلى “تعزيز الانسجام وتقوية اللحمة الاجتماعية، والتي هي محور أساسي في برنامج رئيس الجمهورية، محمد ولد الشيخ الغزواني”.