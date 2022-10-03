«الفاو» تراقب دودة الحشد الخريفية في موريتانيا

أعلنت منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة “الفاو”، أنها تعمل على تعزيز مراقبة وجود دودة الحشد الخريفية في موريتانيا، باستخدام أنظمة الإنذار المبكر.

وقالت نائبة المدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة “الفاو”، بيث بيتشدول، “إن العمل يجري على قدم وساق، لتعزيز مراقبة دودة الحشد الخريفية، في إطار برنامج إقليمي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، مضيفة أن هذه المراقبة تشمل إلى جانب موريتانيا دولة ليبيا.

وتنظم “الفاو”، حاليا ورشة لإدارة الآفة فى الشرق الأدنى وشمال أفريقيا، بالعاصمة المصرية القاهرة، بمشاركة 17 دولة، إلى جانب عدد من المسؤولين بالجهات الحكومية المعنية ووزارة الزراعة المصرية.

ووفق الفاو، تشكل دودة الحشد الخريفية، تهديدات كبيرة للأمن الغذائي، ودخل المزارعين وأصحاب الحيازات الصغيرة، وتهدف ورشة العمل الإقليمية، إلى إدارة الآفة في الشرق الأدنى وشمال أفريقيا، ومناقشة أهم التحديات والآفاق المستقبلية لمكافحتها.

وأعلنت المنظمة الأممية أن 79 دولة في إفريقيا والشرق الأدنى وآسيا والمحيط الهادئ، أبلغت عن وجود دودة الحشد الخريفية، حيث تواجه 12 دولة من أصل 17 دولة، دودة الحشد الخريفية، في الوقت الذي أبلغت ست دول أفريقية فقط عن هذه الآفة الحشرية منذ عام 2016

وأكدت الفاو “أن دودة الحشد الخريفية تشكل تهديدات هائلة للأمن الغذائي ودخل الأسرة ورفاهية المزارعين أصحاب الحيازات الصغيرة، لافتة إلي أنه هناك عواقب أخرى تتجاوز تلف المحاصيل وفقدان الدخل، حيث يؤدي انتشار هذه الآفة الحشرية إلى زيادة استخدام مبيدات الآفات ، مع ما يصاحب ذلك من تهديدات للأمن البشري والبيئي.