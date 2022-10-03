بنك باميس يطلق تطبيق « باميس ديجيتال »

أعلن بنك الوفاء الموريتاني الإسلامي، اليوم الاثنين، إطلاق خدمة تطبيق «باميس ديجيتال» التي ستمكن المستخدمين من التحويل الآمن للأموال، وتفادي التعامل بالأموال النقدية بالإضافة إلى عمليات الدفع التجارية، وتسديد الفواتير بكل يسر وسهولة، مع دعم كامل لعمليات تعبئة الرصيد الهاتفي.

كما أضاف البنك لتطبيق « باميس ديجيتال » ميزات أخرى مهمة كتفعيل وإلغاء أنشطة بطاقات الخصم والائتمان لدي البنك، والحال ذاته بالنسبة لخدمات الدفع عبر الانترنت.

كل ذلك مع إرساء نظام أمان عالمي يستفيد منه مستخدمو تطبيق « باميس ديجيتال » مع ميزات عرض الرصيد الآني للحساب والحسابات المرتبطة بالبطاقة، عدا عن الإشعارات بجميع العمليات التي تمت عبر التطبيق.

ويعد بنك الوفاء الموريتاني الإسلامي الذي يقف خلف تطبيق « باميس ديجيتال » أحد أكبر البنوك في موريتانيا وأكثرها عراقة في مجال التعاملات المالية.