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أخباررياضة

بطولة نواكشوط.. موريتانيا تستفيد من إقصاء” ليبريا 

صورة صحراء ميديا صحراء ميديا تابع على تويتر أرسل بريدا إلكترونيا منذ ساعتين

قرر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم اليوم الاثنين استبعاد ليبيريا من بطولة غرب أفريقيا تحت 17 عاما المنظمة في العاصمة الموريتانية نواكشوط. 

وأقصى الاتحاد المنتخب الليبيري  طبقاً للمادة 27.4 من لوائح كأس أفريقيا للأمم للفئة العمرية المحددة، بسبب عدم أهلية بعض لاعبيه، الذين فشلوا في اختبار العمر الإلزامي من خلال التصوير بالرنين المغناطيسي (IRM).

  وبعد استبعاد ليبيريا، ألغيت المباراة التي كان من المقرر أن تجمعها بموريتانيا يوم الاثنين في ملعب شيخا بيديا. 

وبهذا القرار يتأهل المنتخب الموريتاني للناشئين رفقة نظيره السيراليوني مباشرة إلى نصف نهائي البطولة نواكشوط 2022.

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صورة صحراء ميديا صحراء ميديا تابع على تويتر أرسل بريدا إلكترونيا منذ ساعتين

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