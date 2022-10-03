موريتانيا.. أمطار في خمس ولايات
أفادت شبكة الاتصال الإداري بوزارة الداخلية و اللامركزية، اليوم الاثنين، أن مقاييس المطر سجلت خلال الـــ 24 ساعة الماضية هطول أمطار على مناطقة متفرقة من البلاد وذلك على النحو التالي:
الحوض الغربي:
ام المعارك ……………………………… 21 مم
البرباره …………………………………….. 20 مم
الشلخه …………………………………….. 20 مم
لعيون ………………………………………. 18 مم
اكجرت …………………………………….. 15 مم
اقليك ادوعلي ………………………… 14 مم
الزاكيه ام اعكال ……………………… 13 مم
دمشق ……………………………………… 10 مم
تشليت انعامه ………………………….. 10 مم
كوكي الزمال ………………………….. 05 مم
الطينطان ……………………………….. 09 مم
النايليه ………………………………….. 15 مم
اطويل …………………………………… 13 مم
اشوييف ……………………………….. 07 مم
لعصابه:
اكفافه ابل ………………………….. 25 مم
ارويجي افلان ……………………… 20 مم
اقليك اتفاقات ………………….. 20 مم
مقطع اسفيره ………………… 18 مم
ام العكريش اهل بيلول ….. 12 مم
ورنكل اهل معط الله ……… 21 مم
ابلاجميل ………………………… 20 مم
اهل معلوم ………………….. 06 مم
ابروده ………………………… 05 مم
باركيول ……………………. 06 مم
لعويسي ……………………. 06 مم
كوركول
تيفوندى سيفى …………. 16 مم
كيهيدي ……………………… 10 مم
بتك اهل اليماني ………… 17 مم
المان ………………………….. 15 مم
دجيباب ………………………. 15 مم
كوب اهل اليماني ……….. 13 مم
اندجادجبني كاندكا ……….. 12 مم
امبود ……………………………… 10 مم
لمقيمظ ………………………… 07 مم
اندجادجبني الشرفه ………. 06 مم
الخلوه ……………………….. 02 مم
مونكل …………………….. 11 مم
ازكيلم ………………………. 10 مم
رومانو ……………………….. 05 مم
لكصيبه ………………….. 20 مم
اكريجمه ………………. 13 مم
ودجى بوصيابى ………. 07 مم
تكانت
الرشيد ………………………. 09 مم
النيملان ……………………… 08 مم
تجكجه …………………………. 05 مم
السياسه ………………………. 11 مم
كيدي ماغه
تاشوط ………………………. 05 مم
اجار ……………………………… 15 مم
اهل الحسن ………………….. 13 مم
اكوينيت …………………………. 10 مم
ول الرامي بديزكن …………….. 10 مم
ومبو ……………………………… 08 مم
ول الرامي تادريصه …………. 08 مم
الطبال 4 …………………………… 06 مم
انخيله 1 ……………………………. 05 مم
عر ……………………………………. 02 مم
كنكو ……………………………………..40 مم
اشكاطه …………………………. 35 مم
اهل سكابه ……………………. 30 مم
الاسلام ………………………… 30 مم
بتنده …………………………. 12 مم
الجديده ………………………. 11 مم
قابو ……………………………. 08 مم
الشيه 2 …………………… 08 مم
كوراي ………………………. 07 مم
الشيه 1 …………………… 05 مم