موريتانيا.. أمطار في خمس ولايات

أفادت شبكة الاتصال الإداري بوزارة الداخلية و اللامركزية، اليوم الاثنين، أن مقاييس المطر سجلت خلال الـــ 24 ساعة الماضية هطول أمطار على مناطقة متفرقة من البلاد وذلك على النحو التالي: