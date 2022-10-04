لتطوير خدماتها الرقمية.. «ماتال» توقع اتفاقية شراكة مع «هواوي»

وقعت شركة «ماتال» اتفاقية شراكة استراتيجية مع شركة «هواوي» لتقوية البنى التحتية للنطاق العريض وتطوير الخدمات الرقمية لزبنائها من الأفراد والشركات.

وفي تعليق له على الاتفاقية قال إلياس بن ساسي، المدير العام لشركة ماتال “يعد العقد الموقع اليوم مع هواوي جزءًا من برنامجنا الاستثماري الطموح”.

وأضاف الياسي أن العقد سيسمح لهم بتعزيز البنية التحتية بأحدث المعدات و وضع شركة ماتال كشركة رائدة في سوق السرعة العالية جدًا في موريتانيا ، لتقديم خدمات مبتكرة تساهم في تطوير الاقتصاد الرقمي للبلاد، وفق تعبيره.

من جانبه ، اعتبر جيري تشووي، ، نائب رئيس هواوي لمنطقة شمال أفريقيا ، أن العقد الإطار الموقع اليوم بين شركة ماتال وهواوي يمثل دليلاً جديداً على الثقة التي تميز العلاقات بين الشركتين.

وأكد تشووي أن مجموعته تكرر التزامها الراسخ بدعم شركة ماتال للوصول إلى كامل إمكاناتها، واضعة رهن إشارتها مجموعة متكاملة من الحلول التقنية والخدمات التنافسية و الآمنة على حد سواء ، والتي ستمكنها من التطور والازدهار، على حد تعبيره.

وحسب بيان لشركة «ماتال» ، أول مشغل للهاتف المحمول في موريتانيا فإنها سجلت نموًا كبيرًا في رقم المبيعات و الفائض الإجمالي خلال النصف الأول من عام 2022 .

وقال البيان إن حصة الشركة في السوق الموريتاني زادت ، مما يؤكد دينامية النمو الذي عرفته الشركة منذ انطلاق تنفيذ خطتها التنموية الاستراتيجية في عام 2019، يقول البيان.