أخبار
موريتانيا تُطَعم نصف مليون طفل ضد الحصباء
أعلنت وزارة الصحة الموريتانية، اليوم الثلاثاء، أن حملة التطعيم ضد مرض الحصباء التي أطلقت في الفترة مابين 23 سبتمبر و02 اكتوبر في ولايات الحوضين وكيديماغه منكنت من تطعيم أزيد من 550 ألف طفل (557135).
وقالت الوزارةن إن نسبة نجاح الحملة بلغت 109%، بعد أن تجاوزت الهدف المرسوم لها، وهو تطعيم 513 ألف طفل (513016) في الولايات المذكورة.
وأضافت الوزارة في منشور لها، أن الحملة حققت نسبة 105,40% في ولاية الحوض الشرقي، ونسبة 109,60% الحوض الغربي، ونسبة 113% كيديماغه.
وأطلقت وزارة الصحة الموريتانية قبل أسبوعين من مدينة سيليبابي، حملة للتطعيم ضد الحصباء بولايات كيديماغه والحوضين، يستفيد قرابة نصف مليون طقل في هذه الولايات، تتراوح أعمارهم بين 6 أشهر – 15 سنة.
وقال وزير الصحة المختار ولد داهي إن الحملة تأتي بعد تسجيل حالات من الحصباء لدى سكان القرى الحدودية خلال الأشهر الماضية، مشيرا أن هذه الحملة تتنزل ضمن خطة قطاع الصحة المتعلقة بالوقاية و التصدى لكل طارئ صحي عمومي.
وأعلن وزير الصحة المختار ولد داهي حينها أن انتشار المرض في هذه المناطق، استدعى من القطاع إعداد و تسيير حملة للتطعيم ضد الحصباء، بأغلب القرى الحدودية تحصينا للذين لم يستفيدوا قط من التطعيم و تدعيما للتحصين للذين أخذوا اللقاح من قبل، حسب تعبيره.