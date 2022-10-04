موريتانيا تُطَعم نصف مليون طفل ضد الحصباء

أعلنت وزارة الصحة الموريتانية، اليوم الثلاثاء، أن حملة التطعيم ضد مرض الحصباء التي أطلقت في الفترة مابين 23 سبتمبر و02 اكتوبر في ولايات الحوضين وكيديماغه منكنت من تطعيم أزيد من 550 ألف طفل (557135).

وقالت الوزارةن إن نسبة نجاح الحملة بلغت 109%، بعد أن تجاوزت الهدف المرسوم لها، وهو تطعيم 513 ألف طفل (513016) في الولايات المذكورة.

وأضافت الوزارة في منشور لها، أن الحملة حققت نسبة 105,40% في ولاية الحوض الشرقي، ونسبة 109,60% الحوض الغربي، ونسبة 113% كيديماغه.