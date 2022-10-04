App Store
أخبار

موريتانيا تُطَعم نصف مليون طفل ضد الحصباء

صورة أحمدُ ولد الحسن أحمدُ ولد الحسن أرسل بريدا إلكترونيا منذ 3 ساعات
أعلنت وزارة الصحة الموريتانية، اليوم الثلاثاء، أن حملة التطعيم ضد مرض الحصباء التي أطلقت في الفترة مابين 23 سبتمبر و02 اكتوبر  في ولايات الحوضين وكيديماغه منكنت من تطعيم أزيد من 550 ألف طفل (557135).
وقالت الوزارةن إن نسبة نجاح الحملة بلغت 109%، بعد أن تجاوزت الهدف المرسوم لها، وهو تطعيم 513 ألف طفل (513016) في الولايات المذكورة.
وأضافت الوزارة في منشور لها، أن الحملة حققت نسبة  105,40% في ولاية الحوض الشرقي، ونسبة 109,60% الحوض الغربي، ونسبة  113% كيديماغه.

وأطلقت وزارة الصحة الموريتانية قبل أسبوعين من مدينة سيليبابي، حملة للتطعيم ضد الحصباء بولايات كيديماغه والحوضين،  يستفيد قرابة نصف مليون طقل في هذه الولايات، تتراوح أعمارهم بين 6 أشهر – 15 سنة. 

وقال وزير الصحة المختار ولد داهي إن الحملة تأتي بعد تسجيل حالات من الحصباء لدى سكان القرى الحدودية خلال الأشهر الماضية، مشيرا أن هذه الحملة تتنزل ضمن خطة قطاع الصحة المتعلقة بالوقاية و التصدى لكل طارئ صحي عمومي.

وأعلن وزير الصحة المختار ولد داهي حينها أن انتشار المرض في هذه المناطق، استدعى من القطاع إعداد و تسيير حملة للتطعيم ضد الحصباء، بأغلب القرى الحدودية تحصينا للذين لم يستفيدوا قط من التطعيم و تدعيما للتحصين للذين أخذوا اللقاح من قبل، حسب تعبيره.

- حــمــل التطبيق وتوصل بكل جديد -

App Store Google Play
صورة أحمدُ ولد الحسن أحمدُ ولد الحسن أرسل بريدا إلكترونيا منذ 3 ساعات

مقالات ذات صلة

مقاييس الأمطار في نواكشوط وبعض المناطق بالداخل

منذ ساعتين

تحطم طائرة عسكرية في مطار “غاو” بمالي

منذ ساعتين

رسوم المدارس الخاصة.. فوضى عارمة خارج دائرة الرقابة

منذ 4 ساعات

وزير: موريتانيا في طليعة الدول المهددة بانعدام الأمن الغذائي

منذ 4 ساعات
زر الذهاب إلى الأعلى