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مقاييس الأمطار في نواكشوط وبعض المناطق بالداخل

صورة أحمدُ ولد الحسن أحمدُ ولد الحسن أرسل بريدا إلكترونيا منذ ساعتين
نواكشوط - أرشيف

أفادت شبكة الاتصال الإداري بوزارة الداخلية و اللامركزية، اليوم الثلاثاء، أن مقاييس المطر سجلت خلال الـــ 24 ساعة الماضية تساقط كميات من الأمطار على العاصمة نواكشوط، وبعض المناطق المتفرقة من موريتانيا وذلك على النحو التالي:

 

انواكشوط الغربية:

تفرغ زينه …………………………………. 10 مم

السبخه …………………………………. 05 مم

لكصر …………………………………. 04 مم

نواكشوط الشمالية:

توجنين …………………………………. 04 مم

دار النعيم …………………………………. 04 مم

تيارت …………………………………. 03 مم

نواكشوط الجنوبية:

عرفات …………………………………. 07 مم

الرياض …………………………………. 02 مم

الميناء …………………………………. 01 مم

الحوض الشرقي:

النعمة …………………………………. 13 مم

تشليت لكور …………………………………. 15 مم

منت احميديت …………………………………. 04 مم

ام اعشيش 2 …………………………………. 30 مم

الزرك …………………………………. 15 مم

امرج …………………………………. 12 مم

امرد الخير …………………………………. 08 مم

تمبدغه …………………………………. 12 مم

اهل الشيخ الطالب …………………………………. 08 مم

ام اظليمين …………………………………. 25 مم

الحوض الغربي:

اكافه …………………………………. 20 مم

لبراكنه:

ابي …………………………………. 15 مم

كورل همه …………………………………. 13 مم

امبلاجي …………………………………. 10 مم

اتويجيري …………………………………. 10 مم

المبروك كم 18 …………………………………. 10 مم

صايه …………………………………. 08 مم

كودلاي …………………………………. 08 مم

روتي …………………………………. 07 مم

وابوندى …………………………………. 07 مم

الدار الخظره …………………………………. 06 مم

بوكى …………………………………. 06 مم

اترارزه:

دمان …………………………………. 07 مم

واد الناقه …………………………………. 02 مم

تكانت:

المشرع …………………………………. 20 مم

المجريه …………………………………. 12 مم

انبيكه …………………………………. 08 مم

لخشب …………………………………. 10 مم

تشيت …………………………………. 04 مم

كيدى ماغه:

حمد الله …………………………………. 10 مم

ارتمو …………………………………. 07 مم

الخشبايه …………………………………. 06 مم

 

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صورة أحمدُ ولد الحسن أحمدُ ولد الحسن أرسل بريدا إلكترونيا منذ ساعتين

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