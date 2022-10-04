الرئيس الموريتاني يتسلم أوراق اعتماد سفير فرنسا الجديد

تسلم الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني، اليوم الثلاثاء بالقصر الرئاسي في نواكشوط، أوراق اعتماد السفير الفرنسي الجديد آلكسندر كراسيا، بوصفه سفيرا فوق العادة وكامل السلطة لفرنسا في موريتانيا.

وقال السفير الفرنسي المعتمد في تثريح صحفي بعيد لقائه بولد الغزواني “إن موريتانيا بلد مهم جدا بالنسبة لفرنسا، وأن البلدين تربطهما علاقات قوية ومتميزة، وأنه سيعمل خلال وجوده في موريتانيا على تعزيز هذه الشراكة وهذا التعاون في كل المجالات”.

وأضاف السفير أنه سيسعى في هذا الإطار خلال الأيام المقبلة لعقد لقاءات مع المسؤولين الموريتانيين والفاعلين الاقتصاديين والمجتمع المدني، مشيرا إلى أن من مهامه الارتقاء بالتعاون الاقتصادي بين البلدين.

ويخلف آلكسندر كراسيا، السفير الفرنسي السابق روبيرت موليي، الذي انتهت مأموريته شهر سبتمبر الماضي، وتم من قبل وزير الخارجية الموريتاني محمد سالم ولد مرزوك بوسام كوماندور في نظام الاستحقاق الوطني، بمناسبة انتهاء مأموريته في موريتانيا.