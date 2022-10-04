في اتصال هاتفي.. بوتين يعد رئيس مالي بـ300 ألف طن من الأسمدة

وعد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بتزويد مالي ب 300 ألف طن من الأسمدة، وذلك خلال اتصال هاتفي مع الرئيس الانتقالي المالي اسيمي غويتا صباح اليوم الثلاثاء.

وقالت الرئاسة الروسية في بيان على موقعها الالكتروني إن بوتين، تعهد بتعزيز التعاون العسكري مع مالي “للقضاء على الجماعات المسلحة الإرهابي، التي تنشط في الأراضي المالية”.

كما دعا بوتين، العقيد غويتا، إلى الحضور الى القمة الروسية الأفريقية التي من المنتظر أن تنعقد صيف عام 2023، في سان بترسبورغ.

وهذا ثان اتصال هاتفي يعلن عنه بين الرئيس الروسي والعقيد غويتا، الذي وصل الى الحكم عبر انقلاب عسكري قاده مايو 2021، بعد أن انقلب قبل ذلك بأشهر على الرئيس المدني ابراهيم ابوبكر كيتا.

ومنذ وصوله الى الحكم، بدأت مالي تكشف عن استراتيجيتها الجديدة للتوجه نحو روسيا، كما أعلنت عن تعزيز التعاون بينهما.

وزار وفد وزاري مالي موسكو قبل أشهر، كما تسلمت مالي طائرات عسكرية وأسلحة ومعدات على دفعات، آخرها اغسطس الماضي.