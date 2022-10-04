اختيار العيسى لرئاسة أول قمة دينية في مجموعة العشرين

اختارت هيئة “نهضة العلماء”، أكبر منظمة إسلامية في إندونيسيا، ويتبعها أكثر من ١٢٠ مليون شخص، الأمينَ العام لرابطة العالم الإسلامي، رئيس هيئة علماء المسلمين، الشيخ محمد بن عبدالكريم العيسى؛ ليشاركها في رئاسة أول قمةٍ دينية ضمنَ أعمال مجموعة العشرين، حيث أعلنت مجموعة العشرين (G20) تحت الرئاسة الإندونيسية هذا العام، عبرموقعها الرسمي، عن اعتماد انطلاقة قمة (R20) للمرة الأولى كفعاليةٍ رسميةٍ رئيسيةٍ تسبِق القمة الرئاسية السنويةلزعماء مجموعة العشرين.

كما تم الإعلان عن اختيار ‫رابطة العالم الإسلامي‬ للمشاركة في تأسيس واستضافة قمة الأديان لمجموعة العشرين R20،التي جرى اعتمادها لأول مرة كمجموعة عمل تشاركية تنعقد قمتها الدينية قبل القمة الرئاسية G20، وذلك يومَي2 و3 نوفمبر المقبل، في بالي بإندونيسيا، بمشاركة الرواد الفاعلين في الحوار الديني والفكري.

ويتولى الشيخ العيسى قيادة رابطة العالَم الإسلامي، التي يقع مقرها في مكة المكرمة – التي يتوجه إليها المسلمون فيصلواتهم– وهي منظمةٌ جامعةٌ، توحِّد كل الطوائف ومدارس الفكر الإسلامية.

وسيشارك في رئاسة قمّة الأديان لمجموعة العشرين (R20)، التي تضم قادةً دينيين من الدول الأعضاء بمجموعةالعشرين وغيرهم، مع معالي الشيخ يحيى خليل ثقوف، رئيس المجلس المركزي لـ “نهضة العلماء”.

كما سيلقي العيسى الكلمة الافتتاحية للقمّة الدينية، وذلك عقِب خطابٍ يُلقيه فخامة الرئيس الإندونيسي السيد جوكوويدودو بقمة (G20) في بالي.

ووَفْقاً لتصريح رئاسة القمة، ستشهد أعمال الــ (R20) إطلاق منتدى بناء الجُسور بين الشرق والغرب “من أجل عالمٍ أكثرَتفاهماً وسلامًا .. ومجتمعاتٍ أكثرَ تعايشًا ووئامًا”، الذي يركِّز على استعراض مختلف الجدليات الدينية والفكريةوالثقافية و(السياسية ذات العلاقة)، وطرح مختلف قضايا الاندماج واللاجئين، وذلك بحضور كبار المتخصصين في هذاالشأن، سواء في المجال الديني أو الفكري أو الثقافي أو المجتمعي أو السياسي، ولا سيما الأحزاب السياسية واللجانالبرلمانية ذات العلاقة.

وستُناقش من خلال هذا الحضور “النوعي والمؤثر” كلُّ القضايا ذات الصلة ببناء الجسور بين الشرق والغرب، ولا سيمااستعراض تحدياتها وفرصها، وبخاصةٍ مشتركاتها الحضارية، إضافةً إلى المبادرات والتجارب المقدمة بشأنهاومناقشتها من قِبَل عددٍ من الشخصيات الدولية المتخصصة في الاستطلاع والدراسة؛ باعتبار أن السِّجال الطويل فيهذا الشأن ترتبط به عدّة مفاهيم وتجاذبات، ولا تتوقف على المفاهيم الدينية وحدها، ومن ثَمَّ يسعى المنتدى لإيجادحلولٍ أكثر ضمانًا واستدامةً.

ويُتوقع أن يصدر عن قمة (R20) في سياق فكرة هذا المنتدى، قرارات بإنشاء كراسيَّ علميةٍ في جامعاتٍ شرقيةٍ وأخرىغربيةٍ، مع إيجادِ حَوْكَمَةٍ لها تضمن تواصلها الإيجابي بعضها مع بعضٍ في إطار فكرة المنتدى. كما سيشارك في هذهالفعالية المهمة (ببحوثٍ ودراساتٍ وتقارير) عددٌ من الشخصيات والمؤسسات الأكاديمية، ومراكز الأبحاث والاستشراف،إضافةً إلى عدد من المستشرقين، وتحديدًا سيشارك بعض كبار الأكاديميين ذوي الصلة من جامعة هارفارد، ومنهم زملاءالبروفيسور في الجامعة الدكتور الراحل صموئيل هنتنغتون، صاحب أطروحة صدام الحضارات عبر كتابه الشهير فيهذا الصدد، وهي الأطروحة التي أثارت جدلًا فكريًّا واسعًا.

وأكَّد الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي، ورئيس هيئة علماء المسلمين، محمد بن عبدالكريم العيسى، دعمه المطلق لمهمةقمّة (R20) للأديان، مضيفًا أن “رابطة العالم الإسلامي تعمل بلا كللٍ على مدِّ جسور الحوار والتعاون بين أتباع الأديانوالثقافات؛ لتعزيز الوعي الديني والفكري في الداخل الإسلامي، والوعي الفكري حول العالم؛ تعزيزًا لقيم الاعتدال فيمواجهة كافة أشكال التطرف”.

واستكمل الشيخ محمد بن عبد الكريم العيسى حديثه قائلًا: إنه “في هذا الإطار، يأتي هذا التعاون الأخوي والمثمر معهيئة نهضة العلماء، التي يتبعها أكثر من 120 مليون مسلم تقريبًا، وتتبنى المُثُل العليا التي تدعمها الرابطة، وسيعززالتعاون مع نهضة العلماء –بوزنها وتأثيرها الكبير– من مهمتنا ورسالتنا”.

وأردف : “سيمثِّل هذا التعاون مع نهضة العلماء لرئاسة قمة الأديان لمجموعة العشرين، منصّةً فاعلةً لتعزيز الحوار، ومنشأنها أن تُبرز مهام رسالتنا النبيلة”.

وقال رئيس نهضة العلماء، كياي حاج يحيى خليل ثقوف: “من خلال هذا التعاون مع رابطة العالم الإسلامي، نأمل فيتسهيل انبثاق حركةٍ عالَمِيَّةٍ تدعو قمّة الأديان (R20) من ذوي النيات الحسنة من كل دينٍ وأمَّةٍ للمساعدة في تحقيق توافُقبُنى القوة الجيو–سياسية والاقتصادية مع أسمى القيم الأخلاقية والروحية، من أجل الإنسانية جمعاء”.

ومن المقرر أن تستمر الشراكة بين رابطة العالم الإسلامي ونهضة العلماء، إلى ما بعد قمة (G20) القادمة لمدة تصل إلىثلاث سنوات، وستعمل المنظمتان على التعريف بالقيم المشتركة التي قد تكون بمثابة القاعدة الأساسية للتعايش والوئامبين المجتمعات ذات التنوع. كما سينضمُّ ممثِّلٌ رفيعُ المستوى لرابطة العالم الإسلامي، إلى مجلس المستشارين التابعلمركز القيم الحضارية المشتركة في إندونيسيا، الذي أسَّسه قادةُ نهضة العلماء ويمثِّل الأمانةَ الدائمةَ لقمة الأديان (R20).