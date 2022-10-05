لأول مرة.. انتخاب موريتانيا في مجلس المنظمة الدولية للطيران المدني 

انتخبت موريتانيا في في مجلس المنظمة الدولية للطيران المدني، لتمثل منطقة شمال أفريقيا في المجلس البلغ عدد أعضائه36.

وأجريت الانتخابات أمس الثلاثاء بمقر المنظمة بمونتريال بكندا، وحصلت موريتانيا على 143 صوتا من الأصوات المعبر عنها والبالغ 175.

ويتولى المجلس وضع السياسة العامة للطيران المدني على المستوى العالمي من خلال وضع القوانين التي تحكم تنظيمه وسيره.

و يعتبر هذا الانتخاب أول انتخاب لموريتانيا لدى المجلس منذ انضمامها إلى المنظمة و ذلك بالتصديق على اتفاقية شيكاغو سنة 1962، وفق ما نقلت الوكالة الموريتانية للأنباء (رسمية).

ويضم المجلس في تشكيلته الحالية، أربع دول عربية، هي الإمارات و السعودية و مصر وقطر.

ومثل موريتانيا في هذه الدورة وفد يقوده وزير التحول الرقمي والابتكار وعصرنة الإدارة، المختار أحمد اليدالي،.