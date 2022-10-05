حماية المستهلك تصادر 35 طنا من المواد منتهية الصلاحية

أعلنت وزارة التجارة والصناعة والصناعة اليقليدية والسياحة، أنها صادرت خلال شهر سبتمبر الماضي، 35 طنا من المواد منتهية الصلاحية، من بينها 2,5 طن، تمت مصادرتها من أسواق ولاية ترارزة، ومعاقبة أصحابها، كما تم خلالها إغلاق 106 محلات تجارية .

وأضافت الوزارة أن فرق حماية المستهلك التابعة لها، تمكنت خلال شهر سبتمبر، من إغلاق مخزن يحتوي على 491 خنشة من فئة 50 كلغ من السكر غير صالح للاستهلاك البشري.