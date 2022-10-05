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حماية المستهلك تصادر 35 طنا من المواد منتهية الصلاحية

صورة أحمدُ ولد الحسن أحمدُ ولد الحسن أرسل بريدا إلكترونيا منذ 5 ساعات

أعلنت وزارة التجارة والصناعة والصناعة اليقليدية والسياحة، أنها صادرت خلال شهر سبتمبر الماضي، 35 طنا من المواد منتهية الصلاحية، من بينها 2,5 طن، تمت مصادرتها من أسواق ولاية ترارزة، ومعاقبة أصحابها، كما تم خلالها إغلاق 106 محلات تجارية .

وأضافت الوزارة أن فرق حماية المستهلك التابعة لها، تمكنت خلال شهر سبتمبر، من إغلاق مخزن يحتوي على 491 خنشة من فئة 50 كلغ من السكر غير صالح للاستهلاك البشري.

وقالت الوزارة إن فرق حماية المستهلك وقمع الغش والمندوبيات الجهوية أجرت خلال شهر سبتمبر المنصرم 621 جولة داخل الأسواق اسفرت عن 4870 عملية تفتيش للمحلات والمجازر والمجمعات التجارية، تم خلالها رصد 1140 من المخالفات موزعة موزعة على النحو التالي:
 301 : عدم علانية الأسعار
 569 : بدون فواتير
 67 : احتكار ومضاربات في الأسعار
203 : مواد منتهية الصلاحية
370 : شكاية وصلت رقم الإدارة والارقام الخضراء وأرقام المندوبيات الجهوية وتمت معالجتها.
450 : محلا تجاريا تم غلقه وفتحت جميعها بعد تسديد الغرامات المترتبة على أصحابها للخزينة العامة للدولة.

وأضافت الوزارة أنها رصت وفرة المواد الغذائية الأساسية في الأسواق المحلية، ووفرة الخضروات والفواكه في الأسواق واستقرار أسعارها.

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صورة أحمدُ ولد الحسن أحمدُ ولد الحسن أرسل بريدا إلكترونيا منذ 5 ساعات

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