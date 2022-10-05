تعيين عضو جديد في مجلس جائزة شنقيط

أعلنت الرئاسة الموريتانية أنه بموجب مرسوم صادر اليوم الأربعاء، تم تعيين أدو ولد الشيخ، عضوا في مجلس جائزة شنقيط.

ويرأس مجلس الجائزة، الوزير الأسبق الشيخ أبو بكر ولد أحمد.

وبدأ توزيع جائزة “شنقيط” لأول مرة في العام 2001، في عهد الرئيس الموريتاني الأسبق معاوية ولد سيدي أحمد ولد الطائع، و تتكون من شهادة تقديرية ومنحة مالية قدرها خمسة ملايين أوقية قديمة لكل فرع من فروع الجائزة.

ويشترط في قبول الترشح لنيلها أن لا تكون البحوث قد نشرت أو عرضت منذ أكثر من ثلاث سنوات وألا تكون ألفت من أجل الحصول على درجة جامعية، كما يشترط أن لا تكون قد حصلت على جائزة ما.

وتحتوي الجائزة على ثلاثة فروع وهي « جائزة الدراسات الإسلامية »، « جائزة العلوم والتقنيات » و «جائزة الآداب والفنون.»