App Store
أخبار

فرنسا تغلق سفارتها في بوركينافاسو إلى أجل غير مسمى

صورة صحراء ميديا صحراء ميديا تابع على تويتر أرسل بريدا إلكترونيا منذ 36 دقيقة

أعلنت فرنسا مساء اليوم الأربعاء، إغلاق سفارتها في بوركينافاسو، بالإضافة القنصلية العامة وجميع المصالح الفرنسية التي تستقبل الجمهور، إلى أجل غير مسمى.

ويأتي هذا القرار بعد أيام أعمال شغب طالت مبنى السفارة في العاصمة واغادوغو، بالتزامن مع إنقلاب عسكري شهدته البلاد.

وأحرق متظاهرون الجمعة واجهة السفارة كما عبثوا بالمركز الثقافي الفرنسي في بوبو ديالوسو.

ودانت فرنسا هذه الأعمال، محذرة من المساس بمصالحها.

وأعلنت مجموعة من العسكريين في بوركينا فاسو،الجمعة الماضي، قلب نظام الحكم في البلاد والإطاحة بالكولونيل بول هنري داميبا، الذي حكم البلاد منذ يناير الماضي إثر انقلاب عسكري آخر.

وظهر الضباط عبر التلفزيون الحكومي ليعلنوا السيطرة على السلطة وحل الحكومة، وإغلاق الحدود حتى إشعار آخر.

- حــمــل التطبيق وتوصل بكل جديد -

App Store Google Play
صورة صحراء ميديا صحراء ميديا تابع على تويتر أرسل بريدا إلكترونيا منذ 36 دقيقة

مقالات ذات صلة

موريتانيا.. ثلاث تعيينات في مجلس الوزراء (أسماء)

منذ 31 دقيقة

في دورة استثنائية… لجنة الانتخابات «تبارك» اتفاق الأطراف السياسية

منذ ساعتين

تعيين عضو جديد في مجلس جائزة شنقيط

منذ ساعتين

سفارة ألمانيا تحتفي بـ”يوم الوحدة”.. والسفيرة تتحدث عن “الثقة”

منذ 8 ساعات
زر الذهاب إلى الأعلى