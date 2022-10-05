فرنسا تغلق سفارتها في بوركينافاسو إلى أجل غير مسمى

أعلنت فرنسا مساء اليوم الأربعاء، إغلاق سفارتها في بوركينافاسو، بالإضافة القنصلية العامة وجميع المصالح الفرنسية التي تستقبل الجمهور، إلى أجل غير مسمى.

ويأتي هذا القرار بعد أيام أعمال شغب طالت مبنى السفارة في العاصمة واغادوغو، بالتزامن مع إنقلاب عسكري شهدته البلاد.

وأحرق متظاهرون الجمعة واجهة السفارة كما عبثوا بالمركز الثقافي الفرنسي في بوبو ديالوسو.

ودانت فرنسا هذه الأعمال، محذرة من المساس بمصالحها.

وأعلنت مجموعة من العسكريين في بوركينا فاسو،الجمعة الماضي، قلب نظام الحكم في البلاد والإطاحة بالكولونيل بول هنري داميبا، الذي حكم البلاد منذ يناير الماضي إثر انقلاب عسكري آخر.

وظهر الضباط عبر التلفزيون الحكومي ليعلنوا السيطرة على السلطة وحل الحكومة، وإغلاق الحدود حتى إشعار آخر.