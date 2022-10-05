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موريتانيا.. ثلاث تعيينات في مجلس الوزراء (أسماء)

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أجرى مجلس الوزراء الموريتاني، اليوم الأربعاء، خلال اجتماعه الأسبوعي ثلاث تعيينات في ثلاث قطاعات هي :الأمانة لرئاسة الجمهورية، ووزارة الشؤون الخارجية، ووزارة الثقافة.

وجاءت التعيينات كالآتي:

الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية 

المؤسسات العمومية

وكالة تسيير قصور المؤتمرات في موريتانيا

المديرة العامة المساعدة: مريم احمد محمدو حاصلة على ماستر 2 في العملات المصرفية والتمويل ملحقة برئاسة الجمهورية سابقا

وزارة الشؤون الخارجية والتعاون والموريتانيين في الخارج

ديوان الوزير 

مكلف بمهمة: بسم الله اعليه احمد صالح دبلوماسي، حاصل على دبلوم عالي في العلاقات الدولية 

وزارة الثقافة والشباب والرياضة والعلاقات مع البرلمان 

المؤسسات العمومية 

سلطة تنظيم الإشهار

الرئيس: محمد عبد الله ولد لحبيب

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صورة صحراء ميديا صحراء ميديا تابع على تويتر أرسل بريدا إلكترونيا منذ 30 دقيقة

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