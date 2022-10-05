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موريتانيا.. ثلاث تعيينات في مجلس الوزراء (أسماء)
أجرى مجلس الوزراء الموريتاني، اليوم الأربعاء، خلال اجتماعه الأسبوعي ثلاث تعيينات في ثلاث قطاعات هي :الأمانة لرئاسة الجمهورية، ووزارة الشؤون الخارجية، ووزارة الثقافة.
وجاءت التعيينات كالآتي:
الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية
المؤسسات العمومية
وكالة تسيير قصور المؤتمرات في موريتانيا
المديرة العامة المساعدة: مريم احمد محمدو حاصلة على ماستر 2 في العملات المصرفية والتمويل ملحقة برئاسة الجمهورية سابقا
وزارة الشؤون الخارجية والتعاون والموريتانيين في الخارج
ديوان الوزير
مكلف بمهمة: بسم الله اعليه احمد صالح دبلوماسي، حاصل على دبلوم عالي في العلاقات الدولية
وزارة الثقافة والشباب والرياضة والعلاقات مع البرلمان
المؤسسات العمومية
سلطة تنظيم الإشهار
الرئيس: محمد عبد الله ولد لحبيب