موريتانيا.. ثلاث تعيينات في مجلس الوزراء (أسماء)

أجرى مجلس الوزراء الموريتاني، اليوم الأربعاء، خلال اجتماعه الأسبوعي ثلاث تعيينات في ثلاث قطاعات هي :الأمانة لرئاسة الجمهورية، ووزارة الشؤون الخارجية، ووزارة الثقافة.

وجاءت التعيينات كالآتي:

الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية

المؤسسات العمومية

وكالة تسيير قصور المؤتمرات في موريتانيا

المديرة العامة المساعدة: مريم احمد محمدو حاصلة على ماستر 2 في العملات المصرفية والتمويل ملحقة برئاسة الجمهورية سابقا

وزارة الشؤون الخارجية والتعاون والموريتانيين في الخارج

ديوان الوزير

مكلف بمهمة: بسم الله اعليه احمد صالح دبلوماسي، حاصل على دبلوم عالي في العلاقات الدولية

وزارة الثقافة والشباب والرياضة والعلاقات مع البرلمان

المؤسسات العمومية

سلطة تنظيم الإشهار

الرئيس: محمد عبد الله ولد لحبيب