ولد بيه : ورثنا وضعية سيئة للسجون ونعمل على تصحيحها 

قال وزير العدل الموريتاني، محمد محمود ولد بية، مساء أمس الأربعاء، إن الحكومة الحالية ورثت وضعية سيئة للسجون.

وأضاف الوزير خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي للحكومة، أن الوضعية الحالية للسجون تنمُ عن سوء التخطيط والتسيير.

وأشار الوزير إلى أن العاصمة التي تحتوي مليون ونصف إنسان شيد فيها سجن واحد لا تتجاوز سعته 350 سجينا، ودائما ما يكون مكتظا بأكثر من 1000 سجين، وفق قوله.

وأضاف الوزير أنه في الوقت ذاته شيد في سجن في انبيكه يتسع ل 1200 رغم سجين رغم أن سجناء تكانت يبلغون العشرين ، فيما شيد سجن آخر في بيرأم اكرين سعته 350 سجينا.

وقال إن وزارته تعمل الآن على تصحيح هذه الوضعية، من خلال بناء سجن في العاصمة يتسع لحوالي 1200 سجين.

وأشار إلى الهندسة العسكرية شرعت قبل شهرين في تشييد السجن المذكر، لافتا إلى أن الأشغال ستنتهي فيه بعد 24 شهرا.

وكان الوزير قد قال في وقت سابق إن السجون تحسنت وضعيتها في موريتانيا من خلال إعادة النظر في التغذية داخلها ،كما شهدت بذلك المنظمات الدولية، وفق تعبيره.

ووصل العدد الإجمالي للسجناء على عموم التراب الموريتاني، إلى 2023 سجينا موزعين على 23 مؤسسة سجنية، وفق أرقام حكومية نشرت مطلع العام الماضي.