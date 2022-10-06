موريتانيا تتقدم 4 مراكز في التصنيف الشهري للفيفا

تقدم المنتخب الوطني لكرة القدم “المرابطون”، 4 مراكز في التصنيف الشهري للمنتخبات، الصادر اليوم الخميس، عن الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”.

وحل المنتخب الموريتاني بحسب ما أعلن الفيفا اليوم الخميس في المرتبة ال103 عالميا، بعد تحقيق فوزين متتاليين على نظيريه البنيني والكونغولي خلال التوقف الدولي الماضي.

افريقيا.. جاء منتخب السنغال في الترتيب الأول ، والـ18 عالميًا، ومن بعده جاء منتخب المغرب في الترتيب الثاني في إفريقيا.

وجاء تصنيف “فيفا” لـ أفضل 10 منتخبات إفريقية على النحو التالي..

18- السنغال.

22- المغرب.

30- تونس.

32- نيجيريا.

37- الجزائر.

39- مصر.

43- الكاميرون.

46- مالي.

48- كوت ديفوار.

54- بوركينا فاسو.

وعلى المستوى العالمي، حافظ المنتخب البرازيلي على صدارة المنتخبات، فيما جاء البلجيكي ثانيا والأرجنتيني ثالثا.