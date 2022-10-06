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وزارة الثقافة تعد قاعدة بيانات للمواهب الشبابية

صورة أحمدُ ولد الحسن أحمدُ ولد الحسن أرسل بريدا إلكترونيا منذ ساعتين
أعلنت وزارة الثقافة والشباب والرياضة في موريتانيا، أنها ستعد قاعدة بيانات لجميع المواهب الشبابية للمشاركة في مسابقات علمية وثقافية على المستوى الوطني والدولي.
وقالت الوزارة في منشور لها، إن هذا الإجراء يأتي “سعيا من وزارة الثقافة والشباب والرياضة والعلاقات مع البرلمان، لاكتشاف المواهب المختلفة لدى الشباب وتنميتها وخلق تنافس إيجابي في صفوف طلاب مؤسسات التعليم العالي”.
وأضافت أن “الإدارة العامة للشباب بالوزارة تنوي إعداد قاعدة بيانات لجميع المواهب الشبابية، للمشاركة في مسابقات علمية وثقافية على المستوى الوطني والدولي”.
وأشارت إلى للتسجيل في قاعدة البيانات المذكورة، سينتهي في أجل أقصاه 10 من شهر أكتوبر الجاري.

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صورة أحمدُ ولد الحسن أحمدُ ولد الحسن أرسل بريدا إلكترونيا منذ ساعتين

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