سفير إيطاليا: مهتمون بالاستثمار في موريتانيا

قال السفير الإيطالي أرماندو باريكو، إن بلاده مهتمة بالاستثمار في موريتانيا والاستفادة من الفرص المتاحة فيها.

السفير الإيطالي كان يتحدث خلال حفل نظمته، أمس الخميس، السفارة الإيطالية في العاصمة نواكشوط، بمناسبة اختيار أحمد باب ولد أعزيزي قنصلا شرفيا لإيطاليا لدى موريتانيا.

وقال السفير إنه توجد بعثة رفيعة المستوى من الوكالة الإيطالية للتعاون ستجري عدة لقاءات مع أعضاء الحكومية الموريتانية، ستناقش المشاريع التي ستتولى الوكالة تنفيذها.

وأشار باريكو إلى أن هذه الوكالة تعمل في موريتانيا منذ ما يقارب 40 سنة، تتدخل أساسا في مجال الأمن الغذائي.

فيما اعتبر القنصل الشرفي أن إيطاليا أصبحت في مقدمة المانحين لموريتانيا في مجال المساعدات الغذائية، مؤكدا أن البلدين سيعززان التعاون في مجالات عدة.

و قال” نتطلع إلى اغتنام مناخ الانفتاح والسكينة ، لتحفيز الاستثمار والمبادرات البناءة، التي تخدم المصالح المشتركة للطرفين الموريتاني والايطالي، و إشراك القطاع الخاص، في تصور وإنجاز الخطط التنموية والشراكات الناجحة”.