موريتانيا ومالي يفعلان اتفاقية تتعلق بالإنتاج الحيواني

وقعت موريتانيا ومالي بروتوكولا لتفعيل اتفاقية التعاون المتعلقة بالإنتاج والصحة الحيوانية بين البلدين الموقعة في فبراير 2016.

ويهدف بروتوكول التفعيل الموقع إلى زيادة التعاون في مجالات الصحة والإنتاج الحيواني وتنظيم موسم الانتجاع على طرف الحدود بيسر وأمان.

وقالت وزارة التنمية الحيوانية، إن هذه الاتفاقية تسعى لزيادة وتيرة تبادل الخبرات بين البلدين.

ونص البروتوكول على تشكيل لجنة تنسيق ومتابعة مشتركة للسهر على تطبيق بروتوكول تفعيل الاتفاقية بين البلدين الجارين.

وقال وزير التنمية الحيوانية محمد عبد الله ولد عثمان إن قطاع التنمية الحيوانية يشكل ركيزة أساسية في اقتصاديات دول الساحل حيث تقدر الثروة الحيوانية فيها 280 مليون رأسا من الماشية، بالإضافة لعشرات الملايين من الفاعلين في هذا القطاع، كما يعتبر أيضا مصدرا للدخل.

وأضاف الوزير إلى أنه قطاعه يعمل على وضع سياسة إستراتيجية لعصرنة التنمية الحيوانية معتمدة على زيادة الإنتاجية والمنتجات الحيوانية وخلق مناخ ملائم لتنمية نظم التنمية الحيوانية بالإضافة للرفع من سوق المنتجات الحيوانية من خلال رقابة النوعية وتعزيز الإطار المؤسسي بإدماج القطاع الخاص.

من جانبه قال الوزير المنتدب لدى وزير التنمية الريفية المكلف بالثروة الحيوانية والصيد المالي يوبا با إن تفعيل اتفاقية الشراكة يدخل في إطار تعزيز علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين في مجال التنمية الحيوانية كما يعد تعبيرا عن الارادة المشتركة في تعميق تلك العلاقات.